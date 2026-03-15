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मानसरोवर में गूंजेगा शिव महापुराण का स्वर, 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था

मानसरोवर में गूंजेगा शिव महापुराण का स्वर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर छोटी काशी में शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे. इस आयोजन के तहत एक लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 3 लाख 60 हजार वर्ग फीट में स्प्रिंकलर डोम तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा लगभग इतने ही क्षेत्र में छाया के लिए विशेष सीलिंग लगाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. 20 से 26 मार्च को होने वाली इस शिव महापुराण कथा से जुड़े कार्यक्रमों का रविवार को आगाज हुआ, जिसके तहत 11 हजार महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा भी निकाली. मानसरोवर में होने वाली शिव महापुराण कथा से पहले रविवार को कलश यात्रा निकाली गई. इस दौरान शाही लवाजमे के साथ शहर के 21 बैंडों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. आयोजन समिति के सदस्य राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि वैदिक और पौराणिक परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है. इसी परंपरा के तहत रविवार को कलश यात्रा आयोजित की गई. इसके साथ ही सोमवार से 26 मार्च तक 11 दिन का महामृत्युंजय महायज्ञ भी आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान 21 कुंडीय महायज्ञ में करीब 300 से 400 जोड़े आहुतियां देंगे. महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक चलेगा. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)