मानसरोवर में गूंजेगा शिव महापुराण का स्वर, 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था
शिव महापुराण कथा का वाचन. एक लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बनाया जा रहा 3 लाख 60 हजार वर्गफीट में स्प्रिंकलर डोम...
Published : March 15, 2026 at 7:08 PM IST
जयपुर: कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर छोटी काशी में शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे. इस आयोजन के तहत एक लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 3 लाख 60 हजार वर्ग फीट में स्प्रिंकलर डोम तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा लगभग इतने ही क्षेत्र में छाया के लिए विशेष सीलिंग लगाई जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. 20 से 26 मार्च को होने वाली इस शिव महापुराण कथा से जुड़े कार्यक्रमों का रविवार को आगाज हुआ, जिसके तहत 11 हजार महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा भी निकाली.
मानसरोवर में होने वाली शिव महापुराण कथा से पहले रविवार को कलश यात्रा निकाली गई. इस दौरान शाही लवाजमे के साथ शहर के 21 बैंडों की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. आयोजन समिति के सदस्य राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि वैदिक और पौराणिक परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है. इसी परंपरा के तहत रविवार को कलश यात्रा आयोजित की गई. इसके साथ ही सोमवार से 26 मार्च तक 11 दिन का महामृत्युंजय महायज्ञ भी आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान 21 कुंडीय महायज्ञ में करीब 300 से 400 जोड़े आहुतियां देंगे. महायज्ञ प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक चलेगा.
वहीं, आयोजन समिति सदस्य मनोज पांडे ने बताया कि एक लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 3 लाख 60 हजार वर्ग फीट में स्प्रिंकलर डोम तैयार किया जा रहा है. पंडाल में जगह-जगह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, ताकि दूर बैठे श्रद्धालु भी कथा का श्रवण कर सकें. गर्मी को देखते हुए पानी, स्प्रिंकलर और पंखों की विशेष व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं, इसलिए कथा स्थल के आसपास सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. करीब 300 पक्के बाथरूम बनाए गए हैं, जबकि लगभग 25 अस्थायी शौचालय भी अलग-अलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं.
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कार्यक्रम की अहम बातें :
- 20 से 26 मार्च तक शिव महापुराण कथा
- पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथावाचन
- वीटी रोड ग्राउंड मानसरोवर में होगा आयोजन
- 3.6 लाख वर्गफीट में बन रहा पंडाल
- 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की रहेगी व्यवस्था
- डोम में जगह-जगह एलईडी स्क्रीन, पानी, स्प्रिंकलर और पंखों की व्यवस्था
- करीब 300 पक्के बाथरूम और लगभग 25 अस्थायी शौचालय
आयोजन समिति सदस्य तरुण दाधीच के अनुसार इससे पहले भी जयपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन हुआ था. उस समय सामने आई व्यवस्थागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार विशेष तैयारी की गई है. खासकर ट्रैफिक नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन के साथ समन्वय किया गया है. कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है.