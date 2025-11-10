ETV Bharat / state

देवों की नगरी में गूंजेगी शिव कथा, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर उतरेगा भक्ति का सैलाब!

देवघर: देवों की भूमि कहीं जाने वाली देवघर एक बार फिर अध्यात्म के रंग में रंगने को तैयार है. आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र धरती पर प्रख्यात कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मधुर वाणी गूंजेगी.

शहर के कोठिया मैदान में आयोजित होने वाले इस विराट शिव कथा महोत्सव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम को लेकर अभी से ही अधिकारी मंथन करना शुरू कर दिए हैं.

जानकारी देते देवघर एसपी (ETV Bharat)

सोमवार को देवघर के एसपी सौरभ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक की बारीकियों पर अधिकारियों संग विचार-विमर्श किया. एसपी सौरभ ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उमड़ेंगे. इसलिए इस बार आयोजन स्थल को शहर से थोड़ा दूर चुना गया है ताकि यातायात और सुरक्षा दोनों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके.

एसपी सौरभ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया से लेकर गोड्डा और दुमका तक से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक रूट को व्यवस्थित करने के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है. वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है.