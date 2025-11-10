देवों की नगरी में गूंजेगी शिव कथा, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर उतरेगा भक्ति का सैलाब!
देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है. इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है.
Published : November 10, 2025 at 9:15 PM IST
देवघर: देवों की भूमि कहीं जाने वाली देवघर एक बार फिर अध्यात्म के रंग में रंगने को तैयार है. आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र धरती पर प्रख्यात कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मधुर वाणी गूंजेगी.
शहर के कोठिया मैदान में आयोजित होने वाले इस विराट शिव कथा महोत्सव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम को लेकर अभी से ही अधिकारी मंथन करना शुरू कर दिए हैं.
सोमवार को देवघर के एसपी सौरभ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक की बारीकियों पर अधिकारियों संग विचार-विमर्श किया. एसपी सौरभ ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उमड़ेंगे. इसलिए इस बार आयोजन स्थल को शहर से थोड़ा दूर चुना गया है ताकि यातायात और सुरक्षा दोनों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके.
एसपी सौरभ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया से लेकर गोड्डा और दुमका तक से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक रूट को व्यवस्थित करने के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है. वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है.
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन को यह निर्देश रहेगा कि अगर भीड़ अत्यधिक होती है तो बाहर की गाड़ियों को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोका जाएगा. जरूरत पड़ने पर नो एंट्री जोन बनाए जाएंगे इसके अलावा पार्किंग की भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे.
कथा के दौरान योगगुरु बाबा रामदेव और मुरारी बापू जैसे जानी-मानी हस्तियों के भी पहुंचने की संभावना है. इसको लेकर वीआईपी मूवमेंट की तैयारियां भी जोरों पर हैं. बाबा बैद्यनाथ की नगरी में जब प्रदीप मिश्रा जी की कथा आरंभ होगी, तो श्रद्धा का समंदर उमड़ेगा, भक्ति, शांति और अध्यात्म से सराबोर देवघर एक बार फिर अपने नाम के अनुरूप देवों की धरती बन जाएगा.
