ETV Bharat / state

देवों की नगरी में गूंजेगी शिव कथा, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर उतरेगा भक्ति का सैलाब!

देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है. इसकी व्यापक तैयारी की जा रही है.

Shiva Katha organized in Baba Baidyanath Dham temple premises in Deoghar
जिला एसपी द्वारा कार्यक्रम स्थल का जायजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: देवों की भूमि कहीं जाने वाली देवघर एक बार फिर अध्यात्म के रंग में रंगने को तैयार है. आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र धरती पर प्रख्यात कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मधुर वाणी गूंजेगी.

शहर के कोठिया मैदान में आयोजित होने वाले इस विराट शिव कथा महोत्सव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम को लेकर अभी से ही अधिकारी मंथन करना शुरू कर दिए हैं.

जानकारी देते देवघर एसपी (ETV Bharat)

सोमवार को देवघर के एसपी सौरभ ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा, पार्किंग से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक की बारीकियों पर अधिकारियों संग विचार-विमर्श किया. एसपी सौरभ ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उमड़ेंगे. इसलिए इस बार आयोजन स्थल को शहर से थोड़ा दूर चुना गया है ताकि यातायात और सुरक्षा दोनों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके.

एसपी सौरभ ने बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया से लेकर गोड्डा और दुमका तक से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक रूट को व्यवस्थित करने के लिए विशेष टीम बनाई जा रही है. वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है.

Shiva Katha organized in Baba Baidyanath Dham temple premises in Deoghar
जिला एसपी द्वारा कार्यक्रम स्थल का जायजा (ETV Bharat)

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन को यह निर्देश रहेगा कि अगर भीड़ अत्यधिक होती है तो बाहर की गाड़ियों को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोका जाएगा. जरूरत पड़ने पर नो एंट्री जोन बनाए जाएंगे इसके अलावा पार्किंग की भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

कथा के दौरान योगगुरु बाबा रामदेव और मुरारी बापू जैसे जानी-मानी हस्तियों के भी पहुंचने की संभावना है. इसको लेकर वीआईपी मूवमेंट की तैयारियां भी जोरों पर हैं. बाबा बैद्यनाथ की नगरी में जब प्रदीप मिश्रा जी की कथा आरंभ होगी, तो श्रद्धा का समंदर उमड़ेगा, भक्ति, शांति और अध्यात्म से सराबोर देवघर एक बार फिर अपने नाम के अनुरूप देवों की धरती बन जाएगा.

इसे भी पढ़ें- देवघर में उमड़ी श्रद्धा की बयार, कार्तिक त्रयोदशी पर शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब, प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बना आस्था का केंद्र

इसे भी पढ़ें- देवघर में काली आराधना की अलौकिक आभा, बंगाली समाज ने श्रद्धा, शक्ति और संस्कार से सजाई ‘महानिशा’ की रात्रि!

इसे भी पढ़ें- हरि-हर के संग कार्तिक की आराधना: बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

TAGGED:

कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा
SHIVA KATHA ORGANIZED
DEOGHAR
BABA BAIDYANATH DHAM TEMPLE
SHIVA KATHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.