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सावन के शिवरात्रि पर बनखंडी महादेव मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, कांवड़ियों संग परिजनों ने किया जलाभिषेक

सावन के शिवरात्री पर मंदिरों में अलौकिक नजारा ( ETV Bharat )