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सावन के शिवरात्रि पर बनखंडी महादेव मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, कांवड़ियों संग परिजनों ने किया जलाभिषेक

दिल्ली में सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिरों और माता के मंदिरों पर खासी भीड़. सुबह से ही कतारबद्ध होकर कर रहे पूजा

सावन के शिवरात्री पर मंदिरों में अलौकिक नजारा
सावन के शिवरात्री पर मंदिरों में अलौकिक नजारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 10:52 AM IST

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नई दिल्ली: सावन शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज तड़के से ही पूरी दिल्ली 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान है. राजधानी के तमाम छोटे-बड़े शिवालयों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. हरिद्वार और अन्य पावन धामों से गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़िए अपने परिजनों के साथ मंदिरों में बाबा बर्फानी का जलाभिषेक कर रहे हैं.

सिद्ध श्री बनखंडी महादेव में अलौकिक नजारा

पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध प्राचीन बनखंडी महादेव मंदिर (चांदनी चौक) में आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर एक अलग ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. कांवड़ ला चुके शिवभक्त अपने पूरे परिवार के साथ कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं.

सावन के शिवरात्री पर बनखंडी महादेव में सुबह से ही पहुंच रहे भक्त (ETV Bharat)

खुशी के माहौल और भक्ति रस

मंदिर प्रांगण में कई परिवार पारंपरिक व सुंदर परिधानों में सजे-धजे पहुंचे हुए हैं. जिन परिवारों के सदस्य हरिद्वार या अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा पर निकले थे, उनके परिजन बड़ी उत्सुकता और खुशी के साथ मंदिर परिसर में उनका इंतजार करते नजर आ रहे हैं. जैसे ही कांवड़ लेकर शिवभक्त मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, परिजन ढोल-नगाड़ों और जयकारों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं. कांवड़ियों और उनके परिजनों का एक साथ बाबा भोलेनाथ के दरबार में मग्न होकर जल अर्पित करने का यह नजारा हर किसी का मन मोह रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम : प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु और कांवड़िए सुलभता से दर्शन और जलाभिषेक कर सकें.

झंडेवालान देवी माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

झंडेवालान देवी माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

दिल्ली के प्राचीन मंदिरों में एक झंडेवालान देवी माता मंदिर परिसर में सुबह 6 बजे से ही यहां श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी. वैसे तो हर रोज इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आज सावन की शिवरात्रि के अवसर पर अधिक संख्या में भक्त पहुंचे. मंदिर प्रशासन की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए अंदर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई. झंडेवालान मंदिर में ठीक पीछे की साइड में शिवलिंग स्थापित है. आज सावन शिवरात्रि पर मंदिर प्रांग़ण में भोले नाथ और नंदी की रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से आकृति बनाई गई है.

सावन की शिवरात्रि को परम फलदायी माना गया है

शास्त्रों में सावन की शिवरात्रि को परम फलदायी माना गया है. माना जाता है कि ये वो पावन तिथि है जब भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है. इस दिन भगवान शंकर के भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं. कहते हैं कि इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है.

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