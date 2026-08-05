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मोदी-योगी के नाम की कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, मुस्लिम युवा बना आस्था का साथी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीरों वाली कांवड़ चर्चा के केंद्र में है.

मोदी-योगी के नाम की कांवड़
मोदी योगी के नाम की कांवड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:11 PM IST

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मुजफ्फरनगर: सावन के महीने में हर साल कांवड़ यात्रा की धूम रहती है. कांवड़िये अलग-अलग अंदाज में कांवड़ लेकर निकलते हैं, जो चर्चा का विषय होता है. इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीरों वाली कांवड़ चर्चा के केंद्र में है.

वहीं, बागपत मार्ग भी कांवड़ के रंग में रंगा हुआ है. बड़ी संख्या में कांवड़िये स्टील के कलश लेकर जा रहे हैं. युवाओं में स्टील के कलश का काफी क्रेज है, जिसकी बाजारों में अब मांग बढ़ गई है.

शिवभक्त बना मुस्लिम युवक (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मंगलवार को जैसे ही मोदी-योगी कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची, तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों की होड़ लग गई, इस यात्रा में समीर नाम का एक मुस्लिम शिवभक्त भी शामिल था, जिसने बताया कि वह पहली बार कांवड़ लेकर जा रहा है.

बुलंदशहर के रहने वाले नीरज और उनके साथियों ने बताया कि वह 1 अगस्त को हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल भरा और पैदल बुलंदशहर के लिए रवाना हुए. यात्रा के दौरान उनकी कांवड़ जहां-जहां पहुंची, लोगों की नजरें उनकी कावड़ पर टिक गई.

कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त
कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त (Photo Credit; ETV Bharat)

नीरज शिवभक्त बताते हैं कि वह अपनी श्रद्धा और व्यक्तिगत आस्था से कांवड़ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान मानते हैं. इसी भावना के साथ विशेष कांवड़ लेकर निकले हैं.

उनकी प्रार्थना है कि भविष्य में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें और नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करते रहें. यह उनके व्यक्तिगत विश्वास और मन्नत का हिस्सा है. अनोखी कांवड़ पर सिर्फ मोदी-योगी की तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग वाले पोस्टर भी लगाए गए थे.

शिवभक्त कावड़ लेकर निकले
शिवभक्त कावड़ लेकर निकले (Photo Credit; ETV Bharat)

नीरज ने बताया कि वर्ष 2025 में भी उन्होंने इसी तरह की कांवड़ यात्रा निकाली थी और तब भी उनकी यही मांग थी. इस बार भी उन्होंने अपनी यात्रा को उसी मांग से जोड़ते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए.

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