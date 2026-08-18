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कांवड़ यात्रा में कभी भक्ति का वैराग्य तो कभी डीजे के स्वैग पर झूमते कावड़िए; देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

शिव भक्तों के अनोखे अंदाज, नए रंग-रुप लोगों को हैरत में डाल देते हैं.

कांवड़ यात्रा में डीजे का स्वैग
कांवड़ यात्रा में डीजे का स्वैग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:32 PM IST

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मेरठ: श्रावण मास में आयोजित कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की अटूट आस्था, अनुशासन और सामाजिक संदेशों को दुनिया भर में सराहा जाता है, हर दिन शिव भक्तों के अनोखे अंदाज, नए रंग-रुप लोगों को हैरत में डाल देते हैं. पहले जहां कांवड़िए हर-हर महादेव- बम-बम भोले- बोल बम के नारे लगाते हुए बाबा धाम जाते थे. वहीं, अब डीजे की धुन पर नाचते, गाते, मस्ती में सफर तय करते हैं.

हालांकि, परंपरागत तरीके से आने वाले कावड़ में बोल बम, हर-हर महादेव और बम-बम भोले जैसे शुद्ध सात्विक और ध्यान मग्न कर देने वाले पौराणिक नारे अब भी गूंजते हैं, शिवभक्त मानते हैं कि इन नारों से उन्हें चलने की शक्ति मिलती है. पढ़िए इरफान के संपादन में श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट

कावड़ यात्रा में काफी बदलाव आया है (VIDEO Credit: ETV Bharat)

वहीं वर्तमान समय के युवाओं को तेज म्यूजिक, आधुनिक रैप, रीमिक्स भजनों के साथ तेज रफ्तार में दौड़ना पसंद आता है, कांवड़ियों का यह एक नया चलन शुरू हुआ है.

हर हर महादेव
कांवड़ यात्रा में पहले लगने वाले नारे (Photo Credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने परंपरागत तरीके से कावड़ लेकर जा रहे बुलंदशहर के रहने वाले शिव भक्त शिवा सिरोही से बात की. उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले कावड़ यात्रा में काफी बदलाव आया है, लेकिन हम अभी भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. वे बताते हैं कि उनकी टोली में सभी लोग एक ही गांव, परिवार के हैं, जो परंपरागत तरीके से लोकगीत गाते हुए अपनी मंजिल को तय कर रहे हैं.

भक्ति में डीजे का स्वैग
अब भक्ति में डीजे का स्वैग (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं, एक और शिव भक्त जितेंद्र कहते हैं कि कांवड़ यात्रा पर उनके साथ कई लोग हैं, जो अपने भक्ति में रमे हुए हैं और लगातार चल रहे हैं. यूपी सरकार ने इंतजाम भी अच्छा किया हैं, लेकिन कुछ कांवड़ यात्रियों के द्वारा अव्यवस्था फैलाई जा रही है.

शिव भक्तों के अनोखे अंदाज
शिव भक्तों के अनोखे अंदाज (Photo Credit: ETV Bharat)

शिव भक्त नितिन बताते हैं कि उनके साथ कई लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं, जिसमें कुछ एजेंट हैं. कुछ छोटे उम्र के बच्चे भी हैं और सभी परंपरागत नारों का जयकारा लगा रहे हैं. साथ में डीजे भी है, जो कभी-कभी बजा लेते हैं, जिससे उनमें उत्साह बना रहता है. पार्वती पतये हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव जैसे नारों का यह जयकारा लगाते हुए चलते हैं.

कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की अटूट आस्था
कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की अटूट आस्था (Photo Credit: ETV Bharat)

वहीं, शिवभक्त प्रदीप बताते हैं कि वह नीलकंठ महाराज का जयकारा लगाते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है. ओम प्रकाश कहते हैं कि जितना तेज नारा लगेगा, उतनी ही तेज हम चलते हैं. इस तरह आसानी से यात्रा पूरी हो जाती हैं. हालांकि, उत्तराखंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यूपी में व्यवस्था काफी अच्छी हैं और यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है.

कांवड़ यात्रा का बदला स्वरुप
कांवड़ यात्रा का बदला स्वरुप (Photo Credit: ETV Bharat)

कांवड़ यात्री सुनील ने बताया कि वह गोमुख से यात्रा करते हुए आ रहे हैं और बोल बम का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं. इससे उन्हें एनर्जी मिलती है, साथ ही प्रभु का स्मरण भी होता रहता है. बुजुर्ग मामचंद ने बताया कि वह पहले भी काफी बार कावड़ लेकर आए हैं और वह हमेशा खड़ी कावड़ लेकर आते हैं.

पारंपरिक कांवड़ यात्रा
पारंपरिक कांवड़ यात्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अब तो दौर बदल गया है, आजकल के बच्चे कुछ समझते नहीं हैं. अब पुराने लोग कावड़ लेकर कम ही आते हैं. ऐसे में तेज आवाज में गाने सुनते हुए आना उनकी मर्जी है. बदलते समय के साथ वह कावड़ लाते हैं, उनसे कुछ ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता है. मामचंद बताते हैं कि वे बोल बम का नारा बोलते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं.

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