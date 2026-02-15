ETV Bharat / state

छोटी काशी में महाशिवरात्रि पर निकली शिव बारात, झूमे शिवगण और भक्त, RSS स्वयंसेवकों ने किया घोष वादन

जयपुर में निकली शिव बारात का दृश्य ( ETV Bharat Jaipur )