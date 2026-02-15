छोटी काशी में महाशिवरात्रि पर निकली शिव बारात, झूमे शिवगण और भक्त, RSS स्वयंसेवकों ने किया घोष वादन
विराट हिन्दू सम्मेलन के तहत महाशिवरात्रि पर घाट चौकड़ी बस्ती स्थित हल्दियों का रास्ते में शिवजी की बारात निकाली गई.
Published : February 15, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: ढोल-नगाड़ों की थाप, शंखनाद और बम-बम भोले के जयघोष के बीच भगवान शिव की बारात निकली. भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालु बाराती बनकर परकोटे की गलियों से गुजरे. भूत-प्रेत, गण और देवताओं की झांकी बने कलाकारों ने इस बारात को जीवंत बना दिया, वहीं महिलाएं मंगलगीत गाती चलीं. इस दौरान गुलाबी नगरी की हवेलियों और मंदिरों से पुष्पवर्षा होती रही और श्रद्धालुओं ने शिव-पार्वती के इस अलौकिक मिलन को उत्सव की तरह मनाया. ये आयोजन विराट हिन्दू सम्मेलन के तहत किया गया.
घाट चौकड़ी बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन: महाशिवरात्रि के अवसर पर छोटी काशी जयपुर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सनातन आस्था और सामाजिक समरसता का संगम देखने को मिला. घाट चौकड़ी बस्ती से लेकर मुरलीपुरा स्कीम और जवाहर सर्किल तक श्रद्धा, भक्ति और संगठन शक्ति का वातावरण बना रहा. घाट चौकड़ी बस्ती स्थित हल्दियों का रास्ते में पहले शिवजी की बारात निकली.
शिव बारात का पुष्प वर्षा से स्वागत: आयोजन समिति के सदस्य विकास कोठारी ने बताया कि हजारों महिला-पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में 'हर-हर महादेव' के उद्घोष के साथ निकले. बारात में रथ पर सजी भारत माता, शिव, हनुमान और वानर सेना के वेश में सुसज्जित बालक-बालिकाओं ने हर एक को भगवान के सजीव दर्शन दिए. इस दौरान पुरुषों ने शुभ्र वस्त्रों के साथ भगवा साफा धारण किया और हाथों में भगवा ध्वज लिए शोभायात्रा में भाग लिया. वहीं मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर समाज ने शिव बारात का स्वागत किया. सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने संगठित समाज को राष्ट्र की शक्ति बताते हुए सनातन परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया.
सामाजिक समरसता का संदेश: वहीं कार्यक्रम में मौजूद रही जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई. इसके साथ विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य नजारा देखने को मिला. यहां जयपुर में आकर बसे बंगाली, बिहारी, गुजराती समाज के लोगों ने भी शिरकत की और एक साथ संगठित होते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया. वहीं आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रवि नैय्यर ने कहा कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं. उसी कड़ी में जयपुर में भी तमाम बस्तियों में ये आयोजन किए जा रहे हैं. जिससे हर सनातनी हिंदू जुड़ रहा है.
जवाहर सर्किल पर मनाया गया अखिल भारतीय घोष दिवस: उधर, महाशिवरात्रि को अखिल भारतीय घोष दिवस के रूप में मनाते हुए जयपुर महानगर के स्वयंसेवकों ने घोष वादन कार्यक्रम का आयोजन किया. घोष वादन की सुमधुर स्वर लहरियों से वातावरण राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा. इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि घोष प्रांगणीय संगीत की वो विधा है, जिसे मैदान में सामूहिक रूप से पेश किया जाता है. उन्होंने महाशिवरात्रि पर भगवान विश्वनाथ के डमरू की स्मृति का उल्लेख करते हुए भारतीय परंपरा में संगीत और साधना की महत्ता पर प्रकाश डाला.
संगठित समाज, सशक्त राष्ट्र: बहरहाल, जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों घाट चौकड़ी, मुरलीपुरा, कनकपुरा और झालाना बस्ती में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलनों ने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता का सामूहिक संदेश दिया. महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था ने ये दर्शाया कि सनातन परंपराएं आज भी जन-जन के जीवन का अभिन्न अंग हैं.