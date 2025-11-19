ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह पहुंची ठाकरे परिवार की चादर, उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए मांगी दुआ

शिवसेना (UBT) नेता साजिद सुपारिवाला चादर लेकर दरगाह पहुंचे और मनपा चुनाव जीत व देश में अमन-चैन की दुआ मांगी.

दरगाह में पेश हुई चादर
दरगाह में पेश हुई चादर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 5:51 PM IST

अजमेर: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से चादर और अरदास पेश की गई. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और युवा नेता आदित्य ठाकरे की चादर लेकर शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला मुंबई से विशेष रूप से अजमेर पहुंचे.

निजाम गेट से सूफियाना कलाम और कव्वाली के बीच भव्य चादर जुलूस निकाला गया. इसके बाद मुंबई से आए सभी शिवसैनिकों ने मजार-ए-आलिया पर चादर चढ़ाई, फूल अर्पित किए और ठाकरे परिवार की सलामती, कामयाबी तथा शिवसेना की चुनावी जीत के लिए विशेष दुआएं मांगीं. दरगाह के खादिम सैयद अमान चिश्ती ने साजिद सुपारिवाला और उनके साथियों को जियारत करवाई तथा दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.

शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला (ETV Bharat Ajmer)

ठाकरे परिवार का संदेश: साजिद सुपारीवाला ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम महाराष्ट्र नगरपालिका चुनावों में शिवसेना की जीत की दुआ लेकर आए हैं. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे का विशेष संदेश भी लेकर आए हैं. ठाकरे परिवार का ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत गहरा लगाव और आस्था है. आदित्य ठाकरे स्वयं पहले भी अजमेर शरीफ की जियारत कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि यह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा.”

साजिद सुपारीवाला ने आगे बताया कि चादरपोशी के दौरान पार्टी की जीत, सभी कार्यकर्ताओं के कल्याण के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य और पूरे देश में अमन-चैन, भाईचारा और खुशहाली की भी खास दुआएं की गईं. इस मौके पर विधान परिषद सदस्य सुशील शिंदे, पूर्व महापौर किशोरी ताई पेडणेकर, आशीष चेंबूरकर, सूरज चव्हाण तथा अजमेर शिवसेना के भंवरलाल सोनी और मयंक शर्मा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

ठाकरे परिवार की चादर
शिवसेना नेता साजिद सुपारिवाला
शिवसेना की चादर हुई पेश
AJMER DARGAH

