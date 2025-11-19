ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह पहुंची ठाकरे परिवार की चादर, उद्धव और आदित्य ठाकरे के लिए मांगी दुआ

दरगाह में पेश हुई चादर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से चादर और अरदास पेश की गई. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और युवा नेता आदित्य ठाकरे की चादर लेकर शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला मुंबई से विशेष रूप से अजमेर पहुंचे. निजाम गेट से सूफियाना कलाम और कव्वाली के बीच भव्य चादर जुलूस निकाला गया. इसके बाद मुंबई से आए सभी शिवसैनिकों ने मजार-ए-आलिया पर चादर चढ़ाई, फूल अर्पित किए और ठाकरे परिवार की सलामती, कामयाबी तथा शिवसेना की चुनावी जीत के लिए विशेष दुआएं मांगीं. दरगाह के खादिम सैयद अमान चिश्ती ने साजिद सुपारिवाला और उनके साथियों को जियारत करवाई तथा दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया. शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला (ETV Bharat Ajmer)