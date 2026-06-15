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DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हक में उतरी शिवसेना, इस दिन परिवहन मंत्री से मिलेंगे कर्मचारी

बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवहन मंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं का ठोस समाधान निकालने की योजना है. पढ़ें पूरी खबर..

DTC कर्मचारियों के हक में प्रदर्शन
DTC कर्मचारियों के हक में प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पड़ी मांगों व उनकी बदहाली को लेकर अब सियासत और कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं. शिवसेना (शिंदे गुट) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने एक संयुक्त घोषणा करते हुए सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. आगामी 20 जून को सुबह 11 बजे शिवसेना व डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के नेतृत्व में एक विशाल प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह से मुलाकात करेंगे. साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे.

लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश:

शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कर्मचारियों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जायज मांगें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं. इससे विभाग में दिन-रात सेवा देने वाले कर्मचारी बेहद परेशान व मानसिक तनाव में हैं. हमने पूर्व में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि शिवसेना उनकी आवाज को दबने नहीं देगी.

मंत्री के कार्यालय के लिए करेंगे कूच

उन्होंने कहा, उसी वादे को पूरा करने की दिशा में हम ठोस कदम उठा रहे हैं. हम बेहद शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं का ठोस समाधान निकालेंगे. यह पूरा कार्यक्रम रोहिणी स्थित शिवसेना के प्रदेश कार्यालय से शुरू होगा, जहां से सभी पदाधिकारी व कर्मचारी एकजुट होकर परिवहन मंत्री के कार्यालय के लिए कूच करेंगे.

20 जून को प्रदर्शन का आह्रान (ETV Bharat)

फाइल बनकर तैयार:

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि संगठन की संबद्धता शिवसेना से है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बेसिक डीए और ग्रेड पे की फाइल बनकर तैयार है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में टालमटोल कर रही है.

डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगें-

निजीकरण पर रोक व स्थायीकरण: कर्मचारियों की मांग है कि सड़कों पर प्राइवेट बसों के संचालन को तुरंत रोका जाए. अगर बसें प्राइवेट कंपनियों से ली भी जा रही हैं, तो उन्हें डीटीसी की पहचान क्यों दी जा रही है? इस व्यवस्था के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत स्थायी किया जाए.

समान कार्य के लिए समान वेतन: कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने मांग की है कि दिल्ली सरकार की ओर से स्वीकृत वेतन और भत्ते, जैसे बेसिक डीए और ग्रेड पे सभी अनुबंध कर्मियों पर समान रूप से लागू किए जाएं.

भ्रष्टाचार व तानाशाही ट्रांसफर पर रोक: कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग में ट्रांसफर (तबादलों) के नाम पर भारी भ्रष्टाचार व तानाशाही चल रही है, जिससे ईमानदार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इसपर रोक लगनी चाहिए.

श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन: सफाई कर्मचारियों को मात्र 4 घंटे की नौकरी देना श्रम कानूनों का उल्लंघन है. इसे बढ़ाया जाए और उन्हें ईएसआईसी व पीएफ के दायरे में लाया जाए. इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विकलांग कर्मचारी पिछले 14 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए.

भत्ते और मेडिकल सुविधाएं: विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA) दिया जाए. साथ ही ईएसआईसी बंद होने के बाद, मेडिकल सुविधाएं सीधे डीटीसी के माध्यम से बहाल की जाएं. प्राइवेट चालकों के पास हैवी वेहिकल लाइसेंस होने के बावजूद उनका वेतन 45,000 रुपये से कम क्यों है.

नांगलोई-नजफगढ़ रोड पर जुटेगा कर्मचारियों का हुजूम: यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, चालकों व सहायकों से अपील की है कि वे अपनी रोजी-रोटी और सुरक्षित भविष्य के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनें. यह प्रदर्शन पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होगा. कार्यक्रम को गति देने के लिए कुंवर सिंह नगर, नांगलोई, नजफगढ़ रोड रोहिणी कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में कर्मचारियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

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