विधायक भाटी ने चेताया : मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर जैसलमेर पर, बोले- प्रकृति नहीं बचाई तो बाजरा तक नसीब नहीं होगा

जैसलमेर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण संरक्षण को लेकर जैसलमेर के युवाओं की तारीफ की. जैसलमेर आए शिव से निर्दलीय विधायक भाटी बोले, आज के दौर में जहां अधिकांश लोग सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, वहीं जैसलमेर जिले के युवा और ओरण टीम क्षेत्र की विरासत बचाने को संघर्ष कर रही है. उन्होंने तनोट बॉर्डर से जयपुर तक निकाली जा रही पदयात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सिर्फ पदयात्रा नहीं, बल्कि पूरे जैसलमेर और मारवाड़ क्षेत्र की लड़ाई है. भाटी ने चेताया कि समय रहते ओरण और यहां की वनस्पति को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट झेलना पड़ेगा. उन्होंने आगाह किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर जैसलमेर पर है. यदि प्राकृतिक संसाधन खत्म हुए तो भविष्य में यहां के लोगों को बाजरा तक नसीब नहीं होगा. अन्य राज्यों के अनाज पर निर्भर होना पड़ सकता है.

ओरण को रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग: विधायक भाटी ने कहा कि ओरण बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे लोगों का निजी स्वार्थ नहीं है. वे ना चुनाव लड़ रहे हैं और ना लालच में हैं. वे क्षेत्र की संस्कृति, पर्यावरण और भविष्य बचाने को संघर्ष कर रहे हैं. समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि इस अभियान का सहयोग करें और इसे सियासी रंग न दिया जाएं. भाटी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने के कारण उम्मीद है कि सरकार जल्द ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पहले भी ओरण टीम के साथ थे, आज भी हैं. भविष्य में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहेंगे. उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से जनभावनाओं का सम्मान करते ओरण संरक्षण के पक्ष में मजबूत और ठोस निर्णय लेने की मांग की.