विधायक भाटी ने चेताया : मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर जैसलमेर पर, बोले- प्रकृति नहीं बचाई तो बाजरा तक नसीब नहीं होगा

शिव विधायक रविंद्र सिंह ने ओरण बचाने में जुटे जैसलमेर के युवाओं का समर्थन किया. बोले-ओरण और वनस्पति बचाना जरूरी.

Ravindra Singh Bhati, Shiv MLA
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (Photo source: RAVINDRA SINGH BHATI Facebook page)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
जैसलमेर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण संरक्षण को लेकर जैसलमेर के युवाओं की तारीफ की. जैसलमेर आए शिव से निर्दलीय विधायक भाटी बोले, आज के दौर में जहां अधिकांश लोग सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, वहीं जैसलमेर जिले के युवा और ओरण टीम क्षेत्र की विरासत बचाने को संघर्ष कर रही है. उन्होंने तनोट बॉर्डर से जयपुर तक निकाली जा रही पदयात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सिर्फ पदयात्रा नहीं, बल्कि पूरे जैसलमेर और मारवाड़ क्षेत्र की लड़ाई है. भाटी ने चेताया कि समय रहते ओरण और यहां की वनस्पति को संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट झेलना पड़ेगा. उन्होंने आगाह किया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर जैसलमेर पर है. यदि प्राकृतिक संसाधन खत्म हुए तो भविष्य में यहां के लोगों को बाजरा तक नसीब नहीं होगा. अन्य राज्यों के अनाज पर निर्भर होना पड़ सकता है.

ओरण को रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग: विधायक भाटी ने कहा कि ओरण बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे लोगों का निजी स्वार्थ नहीं है. वे ना चुनाव लड़ रहे हैं और ना लालच में हैं. वे क्षेत्र की संस्कृति, पर्यावरण और भविष्य बचाने को संघर्ष कर रहे हैं. समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि इस अभियान का सहयोग करें और इसे सियासी रंग न दिया जाएं. भाटी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने के कारण उम्मीद है कि सरकार जल्द ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पहले भी ओरण टीम के साथ थे, आज भी हैं. भविष्य में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहेंगे. उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से जनभावनाओं का सम्मान करते ओरण संरक्षण के पक्ष में मजबूत और ठोस निर्णय लेने की मांग की.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी बोले... (Video source: Social media)

पढ़ें:जैसलमेर से जयपुर तक 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू, 21 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना

पर्यावरण प्रेमी व ओरण यात्रा में शामिल सुमेर सिंह ने बताया कि ओरण पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षित वह पवित्र वन क्षेत्र होता है, जिसे स्थानीय लोग धार्मिक आस्था, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण के लिए बचाकर रखते हैं. ओरण में पेड़-पौधे, वन्यजीव, चरागाह और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहते हैं. जो क्षेत्र के पर्यावरण और पशुधन दोनों के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ओरण सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है. यदि ओरण सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण, चारा, औषधीय पौधे और प्राकृतिक संतुलन मिलता रहेगा. ओरण बचाना प्रकृति और भविष्य बचाने के समान है.

पढ़ें:ओरण और गोचर भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज करने पर सहमति, धरना समाप्त

