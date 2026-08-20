समान ग्रेड की भर्तियों में साक्षात्कार की दोहरी व्यवस्था समाप्त हो: रविन्द्र सिंह भाटी
भाटी ने कहा कि राजस्थान में समान ग्रेड की भर्तियों में लिखित परीक्षा के बाद भी साक्षात्कार जारी रहना युवाओं के लिए पीड़ादायक है.
Published : August 20, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 3:26 PM IST
बाड़मेर: राजस्थान विधानसभा सत्र गुरुवार से शुरू हो गया. सत्र के पहले दिन शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी विधानसभा भवन में तख्ती लेकर पहुंचे और 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई. विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं. प्रत्येक अभ्यर्थी की अपेक्षा है कि चयन प्रक्रिया समान अवसर, पारदर्शिता और योग्यता के स्पष्ट मापदंडों पर आधारित हो.
केंद्र और 20 राज्यों में साक्षात्कार खत्म: भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार सहित 20 से अधिक राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक की कई सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा चुका है. ऐसे में राजस्थान में समान ग्रेड की भर्तियों में लिखित परीक्षा के बाद भी साक्षात्कार जारी रहना युवाओं के बीच दोहरी चयन व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करता है.
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इन भर्तियों में अभी साक्षात्कार जारी: उन्होंने बताया कि राजस्थान में अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत देवस्थान, सहकारिता, तहसीलदार, आबकारी, उद्योग, खाद्य, बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक, श्रम कल्याण तथा राज्य कृषि विपणन विभाग की भर्तियों में साक्षात्कार होता है. RPSC की सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा, PTI कॉलेज शिक्षा, SI, प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, विधि रचनाकार, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा, लाइब्रेरियन संस्कृत शिक्षा तथा PTI संस्कृत शिक्षा जैसी भर्तियों में भी साक्षात्कार की व्यवस्था है.
तुलनात्मक अध्ययन और समीक्षा की मांग: भाटी ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि केंद्र एवं राजस्थान में समान ग्रेड की भर्तियों की चयन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाए और साक्षात्कार की आवश्यकता की समीक्षा की जाए. उन्होंने कहा कि जहां साक्षात्कार की वास्तविक आवश्यकता नहीं है, वहां इसे समाप्त करने का शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को चयन प्रक्रिया में समान अवसर, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की है, अब चयन प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें उन्हें समान अवसर और पारदर्शिता का भरोसा मिले.