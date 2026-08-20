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समान ग्रेड की भर्तियों में साक्षात्कार की दोहरी व्यवस्था समाप्त हो: रविन्द्र सिंह भाटी

विधानसभा परिसर में इंटरव्यू खत्म करने की तख्ती लिए भाटी ( Photo Credit: MLA Bhati )

बाड़मेर: राजस्थान विधानसभा सत्र गुरुवार से शुरू हो गया. सत्र के पहले दिन शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी विधानसभा भवन में तख्ती लेकर पहुंचे और 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई. विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं. प्रत्येक अभ्यर्थी की अपेक्षा है कि चयन प्रक्रिया समान अवसर, पारदर्शिता और योग्यता के स्पष्ट मापदंडों पर आधारित हो. केंद्र और 20 राज्यों में साक्षात्कार खत्म: भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार सहित 20 से अधिक राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक की कई सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त कर चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा चुका है. ऐसे में राजस्थान में समान ग्रेड की भर्तियों में लिखित परीक्षा के बाद भी साक्षात्कार जारी रहना युवाओं के बीच दोहरी चयन व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करता है. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी (ETV Bharat Barmer)