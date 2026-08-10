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मालपुरा : 1400 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में निकली शिव कांवड़ यात्रा, 1300 कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के तहत टोडा रोड रेलवे फाटक पर विशेष चेक पोस्ट बनाई गई थी.

Shiv Kanwar Yatra in Malpura
मालपुरा में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 8:28 PM IST

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टोंक: सावन के पावन माह में सोमवार को मालपुरा शहर शिवमय हो गया. राजस्थान की बहुचर्चित शिव कांवड़ यात्रा के भगवाधारी कांवड़िए बीसलपुर से पवित्र जल लेकर मालपुरा कृषि उपज मंडी परिसर स्थित शिवालय में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. कांवड़ियों के मालपुरा पहुंचते ही पूरा शहर 'हर-हर महादेव', 'बम-बम भोले' और 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. जगह-जगह श्रद्धालुओं और शहरवासियों ने कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. करीब 1400 पुलिस जवानों के सुरक्षा घेरे, 200 CCTV कैमरों और 6 ड्रोन कैमरों की निगरानी में कांवड़ यात्रा मालपुरा पहुंची.

संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जेसीबी मशीनों से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई. भगवा ध्वजों से सजे यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे. राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ियों का 'जय श्री राम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ स्वागत किया.

मालपुरा में कड़ी सुरक्षा में निकली शिव कांवड़ यात्रा (ETV Bharat Tonk)

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मोबाइल टावरों से रखी गई हर गतिविधि पर नजर: यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, डीवाईएसपी आशीष प्रजापत और थाना अधिकारी चेनाराम बेड़ा की टीम लगातार मार्ग पर निगरानी करती रही. कांवड़ यात्रा मार्ग में चिह्नित अति संवेदनशील क्षेत्रों एवं प्रमुख स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे. इन पर तैनात पुलिस जवानों ने ऊंचाई से यात्रा मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों की हर गतिविधि पर नजर रखी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की गई. शहर के प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरों के माध्यम से भीड़ एवं यातायात व्यवस्था पर नजर रखी गई. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया था. कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के तहत टोडा रोड रेलवे फाटक पर विशेष चेक पोस्ट बनाई गई थी. यहां पुलिस एवं सुरक्षा जवानों ने कांवड़ियों की गहन जांच की. जांच के बाद केवल रजिस्टर्ड एवं पासधारी कांवड़ियों को ही निर्धारित कांवड़ मार्ग में प्रवेश दिया गया.

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1300 कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक: शहर में करीब 2 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग निर्धारित किया गया था. सुरक्षा व्यवस्था के चलते मालपुरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया. बीसलपुर से पवित्र जल लेकर पहुंचे 1300 से अधिक कांवड़ियों ने कृषि उपज मंडी परिसर स्थित शिवालय में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में 'हर-हर महादेव' के जयकारे गूंजते रहे. कांवड़ यात्रा के समापन पर कृषि मंडी व्यापार मंडल की ओर से कांवड़ियों के लिए देसी घी की पंगत प्रसादी की व्यवस्था की गई. धार्मिक उत्साह के साथ प्रशासन, पुलिस और शहरवासियों के बेहतर समन्वय से यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई. शहरवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की.

SHIV KANWAR YATRA IN Bhilwara
भीलवाड़ा में कांवड़ यात्रा (ETV Bharat Bhilwara)

900 किलोमीटर नंगे पैर चलकर लाए कांवड़ जल: मेवाड़ में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना के साथ ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव धाम से 900 किलोमीटर नंगे पांव चलकर आए 24 कांवड़ियों का सोमवार को भीलवाड़ा में भव्य स्वागत हुआ. पवित्र गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों की अगवानी सुखाड़िया सर्कल पर की गई.शिव भक्त कैलाश व्यास, दुर्गेश शर्मा और दीपक व्यास के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा कर ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे लगाए. कांवड़ियों को दुपट्टा-माला पहनाकर यात्रा के अगुवा महंत आजाद गिरी से आशीर्वाद लिया गया.31 जुलाई से शुरू हुई यह यात्रा महंत रामगिरी महाराज और महंत प्रांजय गिरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई. आयोजक छोटूसिंह पुरावत ने बताया कि यह 7वीं कावड़ यात्रा है. अब 11 अगस्त को अपराह्न 3 बजे देवली, चारभुजा नाथ और कालाजी बावजी सहित मेवाड़ के प्रमुख शिवालयों में गंगाजल से जलाभिषेक किया जाएगा.

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हर हर महादेव जयकारा
FLOWERS SHOWERED ON KANWARIYAS
CCTV CAMERAS MONITOR KANWAR YATRA
बीसलपुर बांध से लिया जल
SHIV KANWAR YATRA IN MALPURA

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