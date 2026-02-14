ETV Bharat / state

शिवचरण माथुर का जन्म शताब्दी वर्ष: सिद्धांतों के लिए पल भर में दांव पर लगा दी थी सीएम की कुर्सी

​पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपने सिद्धांतों और प्रशासनिक दक्षता के लिए वे आज भी मिसाल माने जाते हैं.

शिवचरण माथुर
शिवचरण माथुर (ईटीवी भारत फाइल फोटो)
Published : February 14, 2026 at 1:43 PM IST

भीलवाड़ा : राजस्थान की सियासत में जब भी शुचिता, अनुशासन और सशक्त प्रशासनिक क्षमता की बात आती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. 14 फरवरी को जन्मे माथुर साहब का यह 100वां जयंती वर्ष है. इस खास मौके पर उनकी कर्मस्थली भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में उनके जीवन, योगदान और उस 'ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच' को याद किया जा रहा है, जिसने राजस्थान को विकास की नई दिशा दी थी.

राजस्थान की राजनीति में सरल व्यक्तित्व और सशक्त प्रशासनिक क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्व शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती वर्ष पर उनके जीवन, योगदान और विरासत की रूपरेखा याद की जा रही है. 14 फरवरी को जन्मे माथुर दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने असम के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी.

​भीलवाड़ा में श्रद्धासुमन और स्मृतियों का संगम (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

माथुर की राजनीतिक विरासत को संभाल रही है बेटी और नातिन : पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर की राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी वंदना माथुर और उनकी नातिन विभा माथुर संभाल रही हैं. भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिव से माथुर की कर्मस्थली से जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस कार्यक्रम में स्मारक स्थल पर एक भवन का निर्माण हुआ उसका लोकार्पण प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बीडी कल्ला ने किया था. वहीं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी कॉलेज में माथुर की मूर्ति का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट सहित कहीं राजनेताओं ने किया था‌. माथुर ने पहली बार 1981 में ऐसे समय मुख्यमंत्री पद संभाला जब राज्य प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहा था. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने संतुलित निर्णय क्षमता और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचय दिया. उनकी कार्यशैली को सुशासन, पारदर्शिता और जनहितकारी दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है. बाद में जनवरी 1988 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने और विकास तथा प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया.

शिवचरण माथुर के बारे में जानिए...
शिवचरण माथुर के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत gfx)

राजनीतिक जीवन से पहले माथुर स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे. छात्र जीवन में उन्होंने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आंदोलनों में भाग लिया और सामाजिक जागरूकता के लिए सक्रिय भूमिका निभाई. यही जनसंघर्ष का अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की आधारशिला बना. वहीं सामाजिक उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण 9 सितंबर 1985 को स्थापित सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट (SPRI) है. इस संस्थान का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की समस्याओं पर गंभीर शोध कर नीतिगत समाधान सुझाना था. संस्थान आज भी सामाजिक नीति और विकास के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहा है.

सिद्धांतों और प्रशासनिक दक्षता मिशाल शिवचरण माथुर
सिद्धांतों और प्रशासनिक दक्षता मिशाल शिवचरण माथुर (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​जब सिद्धांतों के लिए दे दिया था इस्तीफा : ​शिवचरण माथुर केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि सिद्धांतों के पक्के इंसान थे. वरिष्ठ पत्रकार और उनके करीबी रहे प्रमोद तिवारी एक ऐतिहासिक किस्सा साझा करते हुए बताते हैं कि जब राजस्थान विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने उन पर दो बीघा जमीन को लेकर आरोप लगाए, तो माथुर साहब ने बिना देरी किए सदन में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था. मोहनलाल सुखाड़िया ने शिवचरण माथुर को बहुत समझाया की राजनीति में ऐसे आरोप- प्रत्यारोप लगते रहते हैं. परंतु सुखाडिया द्वारा समझाने पर भी माथुर नहीं माने जब माथुर जांच के बाद पाक साफ साबित हुए तो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

छात्र जीवन में आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी
छात्र जीवन में आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी (फाइल फोटो)

​छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का सफर : शिवचरण माथुर का सफर किसी प्रेरणादायक फिल्म से कम नहीं है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में ही वे देशसेवा के मार्ग पर निकल पड़े थे. भीलवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष से शुरू हुआ उनका सफर जिला प्रमुख, दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और फिर असम के राज्यपाल के पद तक पहुंचा. जब वह नगर पालिका के अध्यक्ष थे उस समय जनसंघ के नेता बंसीलाल पटवा भीलवाड़ा नगर पालिका के वार्ड मेंबर हुआ करते थे दोनों में अच्छी केमिस्ट्री थी. ​दिलचस्प बात यह है कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद विपक्षी नेताओं से उनके रिश्ते बहुत मधुर थे। भीलवाड़ा नगर पालिका के समय जनसंघ नेता बंसीलाल पटवा के साथ उनका तालमेल शहर के विकास की मिसाल माना जाता था. भीलवाड़ा के विकास में आपस में तालमेल था जब बंसीलाल पटवा एमएलए बने दोनों के रिश्ते अच्छे थे कोई बदलाव नहीं आया. शिव चरण माथुर ब्यूरोक्रेट अप्रोच के राजनेता होते हुए सिद्धांत की राजनीति किया करते थे. शिवचरण माथुर का जीवन संघर्ष, सादगी और जनसेवा का उदाहरण है. उनकी राजनीतिक यात्रा एक छात्र कार्यकर्ता से राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की प्रेरक कहानी है, जो आज भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समर्पण की मिसाल मानी जाती है.

​छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का सफर
​छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का सफर (फाइल फोटो)

वही शिवचरण माथुर की नातिन विभा माथुर ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे नाना जी स्वर्गीय शिवचरण माथुर की सौवी जयंती पर मैं उन्हें नमन करती हूं. माथुर साहब का जीवन सादगी पूर्ण, ईमानदारी ओर देश प्रदेश के विकास के प्रति समर्पित्र रहा. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया. उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वह किसी से छुपा नहीं है. अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिला प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया. उन्होंने अपने जीवन में यही प्रयास किया कि किस प्रकार से प्रदेश का विकास हो सके वह कई ऐसी परियोजनाएं लेकर आए जिसका लाभ आज भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है.

ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ पारदर्शी शासन
ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ पारदर्शी शासन (फाइल फोटो)

शनिवार को स्वर्गीय शिवचरण माथुर की जन्म जयंती के मौके पर भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा. भीलवाड़ा जिले वासियों का कहना है कि शिव चरण माथुर ब्यूरोक्रेट अप्रोच के राजनेता होते हुए सिद्धांत की राजनीति किया करते थे. शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा व जयपुर स्थित संस्थान और अन्य मंचों पर विशेष व्याख्यान, संगोष्ठियां और स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है, जिनमें वर्तमान राजनीतिक नेता, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता माथुर के प्रशासनिक दृष्टिकोण और सुशासन मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं.

