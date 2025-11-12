ETV Bharat / state

शिशु समर्थ रामकथा: जोधपुर में चल रही है संस्कारवान संतान की कला सिखाने वाली कथा

जोधपुर: सामान्यतः राम कथा या भागवत कथा का आयोजन होता है तो यह माना जाता है कि यह एक परंपरागत धार्मिक आयोजन होगा, लेकिन जोधपुर में इन दिनों एक ऐसी राम कथा चल रही है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के अनुसार संस्कारवान श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति का मार्ग दिखाना है. इस कथा में गर्भधारण से लेकर शिशु के पांच वर्ष की उम्र तक के लालन-पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीखें बताई जा रही हैं. कथा का उद्देश्य है कि संतान में भगवान राम और कृष्ण जैसे गुण हों. उज्जैन के पं. श्याम स्वरूप मानवत कथा के माध्यम से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को पहचानने पर जोर देते हैं. उन्होंने बताया कि विज्ञान में इस पर तो बहुत काम किया गया है कि गेहूं अच्छा पैदा हो, चना अच्छा पैदा हो, लेकिन हमारी संतानें श्रेष्ठ हों, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी विधियां दी गई हैं. उनका पालन करके हम श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति का मार्गदर्शन समाज को कर रहे हैं. हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक विधियां और व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिनमें गर्भधारण का समय और तिथि सब कुछ वर्णित है, यदि इसका पालन करें तो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की जा सकती है.

कथा में इस बात पर चर्चा हुई कि गर्भावस्था के नौ माह के दौरान मां किस तरह से रहे, वह क्या सुने, क्या देखे, जिसका अनुकूल प्रभाव भावी संतान पर पड़े. पंडित मानवत ने उदाहरण देते हुए कहा, 'अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सुन ली थी. यह इस बात का प्रमाण है कि गर्भावस्था से ही शिशु के सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए नौ महीने में मां के आहार-विहार पर बात की जाती है, क्योंकि इसका संतान पर बहुत असर पड़ता है. कथा सुनने आई महिलाओं ने बताया कि अगर हमें अपने घर में राम और कृष्ण के चरित्र जैसी संतान चाहिए तो परंपराओं का पालन करना चाहिए. कथा में गर्भधारण से लेकर शिशु के पांच वर्ष तक के लालन-पालन के बारे में बताया जा रहा है.

पांच दिवसीय 'शिशु समर्थ रामकथा' के पहले दिन यह बताया गया कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए पति-पत्नी कैसे हों? पहले दिन आदर्श पति-पत्नी जीवन के बारे में बताया गया. माता-पिता कैसे श्रेष्ठ बनें? उनके आचार-विचार, आहार-विहार और संस्कार ठीक रहें, कथा में इस पर उद्बोधन दिया गया.