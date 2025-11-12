शिशु समर्थ रामकथा: जोधपुर में चल रही है संस्कारवान संतान की कला सिखाने वाली कथा
जोधपुर में चल रही रामकथा गर्भधारण से लेकर बच्चे के पांच साल तक के लालन-पालन की जानकारी देती है.
जोधपुर: सामान्यतः राम कथा या भागवत कथा का आयोजन होता है तो यह माना जाता है कि यह एक परंपरागत धार्मिक आयोजन होगा, लेकिन जोधपुर में इन दिनों एक ऐसी राम कथा चल रही है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के अनुसार संस्कारवान श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति का मार्ग दिखाना है. इस कथा में गर्भधारण से लेकर शिशु के पांच वर्ष की उम्र तक के लालन-पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीखें बताई जा रही हैं. कथा का उद्देश्य है कि संतान में भगवान राम और कृष्ण जैसे गुण हों. उज्जैन के पं. श्याम स्वरूप मानवत कथा के माध्यम से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को पहचानने पर जोर देते हैं. उन्होंने बताया कि विज्ञान में इस पर तो बहुत काम किया गया है कि गेहूं अच्छा पैदा हो, चना अच्छा पैदा हो, लेकिन हमारी संतानें श्रेष्ठ हों, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी विधियां दी गई हैं. उनका पालन करके हम श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति का मार्गदर्शन समाज को कर रहे हैं. हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक विधियां और व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिनमें गर्भधारण का समय और तिथि सब कुछ वर्णित है, यदि इसका पालन करें तो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की जा सकती है.
कथा में इस बात पर चर्चा हुई कि गर्भावस्था के नौ माह के दौरान मां किस तरह से रहे, वह क्या सुने, क्या देखे, जिसका अनुकूल प्रभाव भावी संतान पर पड़े. पंडित मानवत ने उदाहरण देते हुए कहा, 'अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सुन ली थी. यह इस बात का प्रमाण है कि गर्भावस्था से ही शिशु के सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए नौ महीने में मां के आहार-विहार पर बात की जाती है, क्योंकि इसका संतान पर बहुत असर पड़ता है. कथा सुनने आई महिलाओं ने बताया कि अगर हमें अपने घर में राम और कृष्ण के चरित्र जैसी संतान चाहिए तो परंपराओं का पालन करना चाहिए. कथा में गर्भधारण से लेकर शिशु के पांच वर्ष तक के लालन-पालन के बारे में बताया जा रहा है.
पांच दिवसीय 'शिशु समर्थ रामकथा' के पहले दिन यह बताया गया कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए पति-पत्नी कैसे हों? पहले दिन आदर्श पति-पत्नी जीवन के बारे में बताया गया. माता-पिता कैसे श्रेष्ठ बनें? उनके आचार-विचार, आहार-विहार और संस्कार ठीक रहें, कथा में इस पर उद्बोधन दिया गया.
गर्भधारण पर होती है दूसरे दिन चर्चा: इस रामकथा में पूरे पांच दिन की विषय वस्तु पहले से ही तय होती है. कथा में दूसरे दिन गर्भधारण पर चर्चा होती है, जिसमें गर्भधारण के लिए उपयुक्त तिथि और समय बताया जाता है. कथा के अंतिम दो दिनों में शिशु के पांच वर्ष की उम्र तक के लालन-पालन पर उद्बोधन होता है. पहले वर्ष जब बच्चा अपनी मां के दूध पर ही निर्भर रहता है, तो दुग्धपान कैसे करवाया जाए, इस पर बात होती है. पंडित श्यामस्वरूप ने बताया कि वर्तमान में पांच वर्ष की उम्र तक बच्चे पर शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा भार डाल दिया जाता है, जबकि यह समय उसके प्राकृतिक रूप से विकसित होने का होता है.
जोधपुर में 26वीं कथा: उन्होंने बताया कि 'शिशु समर्थ रामकथा' की शुरुआत गुजरात के नवसारी से करीब 15 साल पहले हुई थी. विद्याभारती द्वारा इसका आयोजन किया जाता है. जोधपुर में यह 26वीं कथा है. अब तक दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद जैसे शहरों से ये कथा हो चुकी. इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं. कथा में गर्भवती महिलाओं को श्रीफल दिए जाते हैं.