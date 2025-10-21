ETV Bharat / state

अमित शाह ने सिर्फ 10 मिनट की बातचीत ने सुलझाया मामला, पटना साहिब से शिशिर कुमार ने नामांकन लिया वापस

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच पटना साहिब विधानसभा सीट पर सोमवार को बड़ा राजनीतिक मोड़ आया. पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भरा गया अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया. भाजपा से टिकट न मिलने पर बगावत का ऐलान करने वाले शिशिर के इस कदम से भाजपा को बड़ी राहत मिली है, जबकि विपक्ष को झटका लगा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मात्र 10 मिनट की बातचीत के बाद मामला सुलझ गया.

निर्दलीय उम्मीदवारी से भाजपा के लिए बढ़ी थी चुनौती: शिशिर कुमार के निर्दलीय मैदान में उतरने से पटना साहिब सीट पर भाजपा के समीकरण जटिल हो गए थे. पार्टी के अंदरूनी मजबूत युवा चेहरे के रूप में देखे जाने वाले शिशिर का शहर के कार्यकर्ताओं पर गहरा प्रभाव था. उनकी उम्मीदवारी से पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन नामांकन वापसी के बाद भाजपा ने राहत की सांस ली है. शिशिर ने स्पष्ट किया कि वे अब पूरी ताकत से भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे.

बीजेपी प्रत्याशी के साथ पहुंचे, दिए राजनीतिक संदेश: सोमवार को शिशिर कुमार बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा के साथ पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन वापस लिया. इस दौरान दोनों के साथ दिखने से स्थानीय राजनीतिक हलकों में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई. नामांकन वापसी के बाद शिशिर ने कहा कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उनकी बात 10 मिनट तक ध्यान से सुनी, उन्होंने पूरा सम्मान दिया, जो कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात है.

"मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं. नाराजगी थी, जिसे अमित शाह जी ने 10 मिनट तक ध्यान से सुना. उन्होंने पूरा सम्मान दिया और वही कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी बात होती है. उन्होंने यह भी बताया कि नित्यानंद राय से भी उन्होंने विस्तृत बातचीत की और नेतृत्व ने भरोसा दिया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा."- शिशिर कुमार, पटना मेयर सीता साहू के पुत्र

नंदकिशोर यादव के पुत्र मोह से नाराजगी: शिशिर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को 'चाचा' संबोधन देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से संगठन में संवाद की कमी से कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप गया था. 2020 में ही नंदकिशोर यादव ने कहा था कि अगली बार आपको तैयारी कर लीजिए, लेकिन डेढ़ साल से वे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए थे. इसी कारण इन्हें टिकट नहीं मिला. उन्होंने जोड़ा कि अमित शाह और नित्यानंद राय से विस्तृत बातचीत के बाद नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने का भरोसा दिया है.