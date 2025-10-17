ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव: मेयर पुत्र ने की BJP से बगावत! पटना साहिब से निर्दलीय दाखिल किया नामांकन

पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट न मिलने पर मेयर के पुत्र शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया. पढ़ें-

October 17, 2025

October 17, 2025

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटना से एक बड़ा झटका लगा है. पटना की मेयर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार ने पार्टी से नाराज होकर पटना साहिब विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. उनके इस कदम ने राजधानी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है.

शिशिर कुमार के बदले तेवर: पिछले कई दिनों से शिशिर कुमार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे. बीते दिनों उन्होंने नगर निगम में अधिकारियों के खिलाफ मुहिम चला दिया था और सरकार के खिलाफ खूब बयान दिया था. उन्होंने सरकार की सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ मुहिम खूब बयान बाजी की थी, लेकिन पार्टी का दामन नहीं छोड़ा था.

टिकट नहीं मिलने पर लिया बड़ा फैसला: भाजपा से लंबे समय से जुड़े रहे शिशिर कुमार को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें पटना साहिब सीट से टिकट देगी. वो वर्तमान विधायक नंदकिशोर यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. शिशिर को उम्मीद थी कि इस बार पटना साहिब सीट से उन्हें मौका पार्टी देगी लेकिन टिकट वितरण में उनका नाम शामिल नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरने का फैसला किया. गुरुवार को समर्थकों के बीच नामांकन दाखिल कर दिया है.

ठहराव नहीं विकास चाहिए: नामांकन के बाद शिशिर कुमार ने कहा कि "आज पटना साहिब विधानसभा की धरती पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अपार जनसमर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ. बच्चों की मुस्कान, माताओं का आशीर्वाद और युवाओं का उत्साह, सबने मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि पटना साहिब अब ठहराव नहीं, विकास की राह चाहता है."

"हम सब मिलकर इस बार जनसेवा, समर्पण और स्वाभिमान के साथ नया पटना साहिब बनाएंगे. यह यात्रा बदलाव की शुरुआत है, जहां जनता आगे है और राजनीति पीछे. अब हर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि पटना साहिब का बेटा, शिशिर कुमार ही चाहिए."-शिशिर कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार

जन आशीर्वाद यात्रा में दिखा उत्साह: नामांकन से पहले शिशिर कुमार ने पटना साहिब क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली. यात्रा के दौरान महिलाओं, युवाओं और स्थानीय व्यापारियों ने उनका स्वागत किया. समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया और 'पटना साहिब का बेटा' के नारे लगाए.

भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हुआ समीकरण: पटना साहिब सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है. पार्टी ने इस बार इस सीट से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन शिशिर कुमार के निर्दलीय उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बन गए हैं. वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि शिशिर कुमार का स्थानीय जनाधार और मेयर परिवार से जुड़ाव उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली उम्मीदवार बन सकते है.

"पटना में मेयर के क्षेत्र में कई विधानसभा सीट आते हैं और उनसे कई वार्ड पार्षदों का शिशिर से सीधा संबंध है, जो बूथ स्तर के वोटर को मतदान केंद्र तक खींच कर लाने वाले होते हैं. मेयर चुनाव की बागडोर भी शिशिर ने संभाली थी तो उन्हें चुनाव लड़ने लड़ाने का अनुभव है. ऐसे में भाजपा के लिए पटना साहिब की सीट आसान नहीं होगी."-प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

