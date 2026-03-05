ETV Bharat / state

AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामला: 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत याचिका पर नोटिस जारी

इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज मनीष शर्मा पर विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

By ANI

Published : March 5, 2026 at 8:28 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 8:43 AM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को AI समिट प्रोटेस्ट केस के सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के तीन वर्कर्स, दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई 6 मार्च को तय की. ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि शर्मा, गिरधर और मीणा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. इससे पहले, कोर्ट ने भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर की पुलिस कस्टडी दो दिन बढ़ा दी थी. आगे पुलिस कस्टडी देते हुए, कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और सबूतों की रिकवरी के साथ-साथ को-आरोपियों का पकड़ा जाना ज़रूरी है.

जमानत याचिका पर नोटिस

दिल्ली पुलिस ने केस में नौ आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी है. कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं. ड्यूटी मजिस्ट्रेट चरण सलवान ने पहले भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर की बेल अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें दो दिन की और पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के लिए तीन दिन की कस्टडी मांगी थी. दूसरी ओर, आरोपियों ने 10 दूसरे आरोपियों के बराबर होने के आधार पर बेल मांगी थी. लेकिन, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "मेरे हिसाब से, रिमांड के लिए मौजूदा एप्लीकेशन और जमानत की प्रार्थना, उन को-आरोपियों की तुलना में बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है." कोर्ट ने कहा कि यह क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक तय सिद्धांत है कि बेल के मामलों में बराबरी का नियम एक ज़रूरी बात है, लेकिन इसे मैकेनिकल या एक जैसे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने विरोध करने के अधिकार पर आधारित दलीलों पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि विरोध करने का अधिकार, संविधान के आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) के तहत उचित पाबंदियों के अधीन, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक ज़रूरी संवैधानिक गारंटी है. कोर्ट ने कहा, "हालांकि, ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं है और इसे पब्लिक ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा और संविधान के तहत सोची गई दूसरी जायज़ पाबंदियों के हिसाब से बैलेंस किया जाना चाहिए."

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विरोध एक नेशनल इवेंट के दौरान हुआ था, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स और बड़े लोग शामिल हुए थे. "इस मामले में विरोध का नेचर, टाइमिंग और जगह ज़रूरी फैक्टर हैं. ड्यूटी मजिस्ट्रेट सलवान ने कहा, "जांच के इस स्टेज में, खासकर सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और कहे जा रहे कामों के बड़े असर का पता लगाने में, यह बहुत ज़रूरी है."

ज़मानत याचिका का विरोध

दिव्यांश गिरधर की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसकी पिछली ज़मानत अर्जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 27 फरवरी, 2026 के ऑर्डर से पहले ही खारिज कर दी थी. हालांकि, आरोपी के वकील ने जानबूझकर ज़मानत अर्जी में यह बात नहीं बताई, और इसलिए, अर्जी खारिज की जानी चाहिए. आगे पुलिस रिमांड की मांग करते हुए, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि दो आरोपी, मनीष शर्मा और विश्वजीत, फरार हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अभी कस्टडी में मौजूद आरोपी फरार लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने में मदद कर सकते हैं.

बता दें कि इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज मनीष शर्मा पर 20 फरवरी, 2026 को हुए विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. पुलिस ने आरोप लगाया कि विश्वजीत ने भारत मंडपम के पास नारे वाली टी-शर्ट बांटी थीं. दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर, रूपेश सिंह भदौरिया के साथ, आरोपियों की ओर से पेश हुए और कहा कि नौ अन्य आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 1 मार्च को ही जमानत दे दी थी. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जांच के लिए आरोपियों की और कस्टडी की ज़रूरत नहीं है.

Last Updated : March 5, 2026 at 8:43 AM IST

