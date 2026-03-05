ETV Bharat / state

AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामला: 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत याचिका पर नोटिस जारी

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को AI समिट प्रोटेस्ट केस के सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के तीन वर्कर्स, दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई 6 मार्च को तय की. ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि शर्मा, गिरधर और मीणा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. इससे पहले, कोर्ट ने भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर की पुलिस कस्टडी दो दिन बढ़ा दी थी. आगे पुलिस कस्टडी देते हुए, कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और सबूतों की रिकवरी के साथ-साथ को-आरोपियों का पकड़ा जाना ज़रूरी है.

जमानत याचिका पर नोटिस

दिल्ली पुलिस ने केस में नौ आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी है. कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं. ड्यूटी मजिस्ट्रेट चरण सलवान ने पहले भूदेव शर्मा और दिव्यांश गिरधर की बेल अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें दो दिन की और पुलिस कस्टडी में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के लिए तीन दिन की कस्टडी मांगी थी. दूसरी ओर, आरोपियों ने 10 दूसरे आरोपियों के बराबर होने के आधार पर बेल मांगी थी. लेकिन, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "मेरे हिसाब से, रिमांड के लिए मौजूदा एप्लीकेशन और जमानत की प्रार्थना, उन को-आरोपियों की तुलना में बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है." कोर्ट ने कहा कि यह क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक तय सिद्धांत है कि बेल के मामलों में बराबरी का नियम एक ज़रूरी बात है, लेकिन इसे मैकेनिकल या एक जैसे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने विरोध करने के अधिकार पर आधारित दलीलों पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि विरोध करने का अधिकार, संविधान के आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) के तहत उचित पाबंदियों के अधीन, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक ज़रूरी संवैधानिक गारंटी है. कोर्ट ने कहा, "हालांकि, ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं है और इसे पब्लिक ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा और संविधान के तहत सोची गई दूसरी जायज़ पाबंदियों के हिसाब से बैलेंस किया जाना चाहिए."