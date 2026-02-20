ETV Bharat / state

अमेरिका में छा रहा "MAKE IN KANPUR",नए ऑर्डर की बहार,उत्पादकों ने बढ़ाया प्रोडक्शन

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि अमेरिकी कारोबार को लेकर ऑर्डर्स अब मिलने लगे हैं.

कानपुर का एक्सपोर्ट कारोबार फिर पटरी पर लौटा.
कानपुर का एक्सपोर्ट कारोबार फिर पटरी पर लौटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 9:33 AM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: अमेरिकी टैरिफ घटने के बाद कानपुर का एक्सपोर्ट कारोबार फिर से शुरू हो रहा है. 6 महीने पहले जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, तब कानपुर के निर्यतकों का करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर होल्ड हो गया था.

अब यह टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है, तो फिर से कारोबार की शुरूआत हो रही है. अब अमेरिकी कारोबारी भी कानपुर से कारोबार करने के लिए तैयार हो गए हैं. उनकी ओर से ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया.

कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में अमेरिका के साथ कानपुर का निर्यात कारोबार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा. जिन निर्यातकों को ऑर्डर्स मिले हैं, उनमें लेदर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग समेत अन्य क्षेत्रों से निर्यातक शामिल हैं.

अमेरिका की परचेजिंग पॉवर अच्छी: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया दूसरे देशों के मुकाबले निर्यात कारोबार के नजरिए से अमेरिका की परचेजिंग पॉवर अच्छी है.

ऐसे में भले ही पिछले कुछ महीनों से भारतीय कारोबार की रफ्तार सुस्त रही हो, लेकिन अब एक बार फिर से निर्यातकों का काम पटरी पर लौटेगा. अगले 8 से 10 दिनों में शिपमेंट से उत्पाद अमेरिका पहुंचने लगेंगे.

अब हम सभी को वित्तीय सत्र 2025-26 का इंतजार है. जब वह आंकड़े सामने आएंगे तब हमें पूरी उम्मीद है कि 2024-25 के सत्र के बराबर कारोबार होगा. यह भी हो सकता है कि उससे भी अधिक कारोबारी आंकड़े सामने आएं.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि अमेरिकी कारोबार को लेकर ऑर्डर्स निर्यातकों को अब मिलने लगे हैं. उनका कारोबार जल्द बेहतर हो जाएगा. हमें इस साल 2026 में अच्छे कारोबार की उम्मीद है.

वहीं IIA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि निर्यातकों के सामने जो अमेरिकी संकट के बादल थे. वह अब छंट गए हैं. आने वाले कुछ महीनों में अच्छा कारोबार होगा. निर्यातकों ने उत्पादन बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में 500 खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत; नेताओं की 'नो एंट्री'

Last Updated : February 20, 2026 at 10:53 AM IST

TAGGED:

EXPORT BUSINESS FROM AMERICA
SHIPMENTS STARTING IN KANPUR
KANPUR EXPORTS START NEWS TODAY
KANPUR PRODUCTS REACH AMERICA
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.