अमेरिका में छा रहा "MAKE IN KANPUR",नए ऑर्डर की बहार,उत्पादकों ने बढ़ाया प्रोडक्शन

कानपुर का एक्सपोर्ट कारोबार फिर पटरी पर लौटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अमेरिकी टैरिफ घटने के बाद कानपुर का एक्सपोर्ट कारोबार फिर से शुरू हो रहा है. 6 महीने पहले जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, तब कानपुर के निर्यतकों का करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर होल्ड हो गया था.

अब यह टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है, तो फिर से कारोबार की शुरूआत हो रही है. अब अमेरिकी कारोबारी भी कानपुर से कारोबार करने के लिए तैयार हो गए हैं. उनकी ओर से ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया.

कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में अमेरिका के साथ कानपुर का निर्यात कारोबार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा. जिन निर्यातकों को ऑर्डर्स मिले हैं, उनमें लेदर, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग समेत अन्य क्षेत्रों से निर्यातक शामिल हैं.

अमेरिका की परचेजिंग पॉवर अच्छी: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया दूसरे देशों के मुकाबले निर्यात कारोबार के नजरिए से अमेरिका की परचेजिंग पॉवर अच्छी है.

ऐसे में भले ही पिछले कुछ महीनों से भारतीय कारोबार की रफ्तार सुस्त रही हो, लेकिन अब एक बार फिर से निर्यातकों का काम पटरी पर लौटेगा. अगले 8 से 10 दिनों में शिपमेंट से उत्पाद अमेरिका पहुंचने लगेंगे.