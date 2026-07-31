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1 अगस्त से शिपकी-ला के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू, 2019 से बंद पड़ा है ये सिल्क रूट

1 अगस्त से शिपकी-ला के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू ( FILE PHOTO )