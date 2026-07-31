ETV Bharat / state

1 अगस्त से शिपकी-ला के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू, 2019 से बंद पड़ा है ये सिल्क रूट

शिपकीला से 1 अगस्त 2026 से भारत-चीन सीमा व्यापार दोबारा शुरू होगा. इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है.

1 अगस्त से शिपकी-ला के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू
1 अगस्त से शिपकी-ला के रास्ते भारत-चीन सीमा व्यापार शुरू (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिकांगपिओ: करीब छह से सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किन्नौर के ऐतिहासिक शिपकी-ला दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार (इंडो-चाइना बॉर्डर ट्रेड) एक बार फिर शुरू होने जा रहा है. कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 से बंद पड़ा यह व्यापार अब 1 अगस्त 2026 से दोबारा बहाल होगा. इससे सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ किन्नौर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

प्रशासन के अनुसार सीमा व्यापार के लिए चयनित व्यापारियों की सुरक्षा जांच (Security Clearance) और पूर्व सत्यापन (Antecedent Verification) की प्रक्रिया पूरी कर ली है. पहले चरण में 15 से 17 व्यापारियों के सीमा पार जाने की संभावना है. निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत सभी व्यापारियों को 72 घंटे के भीतर वापस लौटना अनिवार्य होगा.

2.58 करोड़ की लागत से बने ट्रेड मार्ट का होगा उद्घाटन

सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शिपकी-ला क्षेत्र में 2 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से आधुनिक ट्रेड मार्ट का निर्माण किया गया है. इसका उद्घाटन 1 अगस्त को प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे.

भारत से 36 और चीन से 20 वस्तुओं के व्यापार को मंजूरी

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), सीमा शुल्क एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूची के अनुसार भारत से चीन को 36 प्रकार की वस्तुओं के निर्यात और चीन से भारत में 20 प्रकार की वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है. हालांकि अधिसूचित सूची में घोड़े, बकरियां और भेड़ जैसे जीवित पशुओं का भी उल्लेख है, लेकिन किन्नौर में क्वारंटीन सेंटर उपलब्ध न होने के कारण इस सीजन में जीवित पशुओं का व्यापार संभव नहीं होगा. प्रशासन ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है और अगले तीन से चार वर्षों में इसके निर्माण की उम्मीद जताई है.

स्थानीय व्यापार और रोजगार को मिलेगा नया बल

प्रशासन का मानना है कि वर्षों बाद शिपकी-ला के रास्ते सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, रोजगार, परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. ऐतिहासिक सिल्क रूट पर व्यापार की बहाली को किन्नौर की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: किन्नर कैलाश यात्रा शुरू, जानें क्या है पंजीकरण के नियम और कितना लगेगा ग्रीन टैक्स

TAGGED:

KINNAUR SHIPKILA PASS
SHIPKI LA PASS INDIA CHINA BORDER
INDIA CHINA BORDER TRADE
SHIPKI LA PASS TRADE
SHIPKI LA PASS RESUME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.