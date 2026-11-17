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माइनस 10 डिग्री में भी जारी है शिंकुला टनल का निर्माण, मनाली से लेह की दूरी होगी 100 KM कम, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे ₹1500 करोड़

2027 तक पूरा होगा शिंकुला टनल का निर्माण कार्य ( @BRO )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और लद्दाख की सीमा पर समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर बन रही शिंकुला टनल का काम कड़ाके की ठंड में भी जारी है. यहां तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच चुका है और कम ऑक्सीजन के कारण काम करना भी आसान नहीं है. इसके बावजूद इंजीनियर और कामगार बर्फीली हवाओं के बीच टनल निर्माण में जुटे हैं. करीब 1,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह 4 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल सामरिक और पर्यटन दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इसके तैयार होने से मनाली से लेह और कारगिल तक पहुंचना आसान होगा. साथ ही इस मार्ग पर सालभर आवाजाही का रास्ता भी खुलेगा.

शिंकुला दर्रे के नीचे लद्दाख की जांस्कर रेंज में इस टनल का निर्माण किया जा रहा है. अधिक ऊंचाई के कारण यहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम रहता है. ऐसे में कामगारों को सांस लेने में परेशानी और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन चुनौतियों को देखते हुए निर्माण कार्य में कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्टों में लगाया गया है, ताकि काम लगातार जारी रखा जा सके.