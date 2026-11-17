माइनस 10 डिग्री में भी जारी है शिंकुला टनल का निर्माण, मनाली से लेह की दूरी होगी 100 KM कम, प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे ₹1500 करोड़
शिंकुला टनल सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है. इस परियोजना को साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:01 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और लद्दाख की सीमा पर समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर बन रही शिंकुला टनल का काम कड़ाके की ठंड में भी जारी है. यहां तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच चुका है और कम ऑक्सीजन के कारण काम करना भी आसान नहीं है. इसके बावजूद इंजीनियर और कामगार बर्फीली हवाओं के बीच टनल निर्माण में जुटे हैं. करीब 1,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह 4 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल सामरिक और पर्यटन दोनों लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इसके तैयार होने से मनाली से लेह और कारगिल तक पहुंचना आसान होगा. साथ ही इस मार्ग पर सालभर आवाजाही का रास्ता भी खुलेगा.
शिंकुला दर्रे के नीचे लद्दाख की जांस्कर रेंज में इस टनल का निर्माण किया जा रहा है. अधिक ऊंचाई के कारण यहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम रहता है. ऐसे में कामगारों को सांस लेने में परेशानी और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन चुनौतियों को देखते हुए निर्माण कार्य में कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्टों में लगाया गया है, ताकि काम लगातार जारी रखा जा सके.
सीमा सड़क संगठन (BRO) ने टनल निर्माण की जिम्मेदारी धारीवाल बिल्ट टेक कंपनी को सौंपी है. परियोजना पर करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. निर्माण कंपनी के प्रभारी विक्रम ने बताया कि अक्तूबर के बाद यहां तापमान माइनस 10 डिग्री तक गिर जाता है. कम ऑक्सीजन और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण कामगार लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर पाते. इसलिए उन्हें अलग-अलग शिफ्टों में तैनात किया गया है, जिससे निर्माण कार्य तय समय पर पूरा किया जा सके.
सेना को मिलेगी बड़ी राहत, सात घंटे तक बचेगा समय
शिंकुला टनल सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है. इसके बनने से मनाली-दारचा-पदुम-निम्मू होते हुए लेह तक पहुंचने का वैकल्पिक रास्ता तैयार होगा. इससे सेना के काफिलों को पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक पहुंचने में कम समय लगेगा.अभी मनाली से लेह वाया सरचू पहुंचने में सैन्य वाहनों को करीब 17 घंटे लगते हैं. शिंकुला मार्ग से यह समय 10 घंटे से भी कम हो सकता है. इससे करीब सात घंटे की बचत होगी. साथ ही कारगिल, सियाचिन और एलओसी तक भारी मशीनरी और जरूरी सामान पहुंचाना भी आसान होगा.
मनाली और लेह की दूरी करीब 100 किलोमीटर होगी कम
इस टनल के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है. फिलहाल मनाली-लेह मार्ग का सरचू वाला रास्ता भारी बर्फबारी के कारण साल में करीब छह से सात महीने बंद रहता है. यह मार्ग ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है, जिससे सर्दियों में आवाजाही मुश्किल हो जाती है. शिंकुला टनल बनने के बाद मनाली-शिंकुला-पदुम-निम्मू मार्ग से पूरे साल सफर संभव हो सकेगा. इससे जांस्कर घाटी भी लाहौल और लद्दाख से 12 महीने जुड़ी रह सकेगी.
2027 तक लोगों के लिए खोलने का लक्ष्य
शिंकुला टनल परियोजना को साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद इसे आम लोगों और पर्यटकों के लिए भी खोला जा सकेगा. टनल के चालू होने से स्थानीय लोगों के साथ सेना और पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा. सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद होने वाले रास्तों के विकल्प के तौर पर यह मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
शिंकुला टनल के निर्माण से पहले बीआरओ ने इसके साउथ पोर्टल के लिए पटसेउ और शिंकुला के पास जगहों की पहचान की थी. शुरुआती योजना के तहत पटसेउ के पास टनल तक पहुंचने के लिए करीब सात किलोमीटर सड़क बनानी पड़ती और टनल की लंबाई भी अधिक होती. इससे परियोजना की लागत और निर्माण में लगने वाला समय बढ़ सकता था. इसी वजह से बाद में शिंकुला दर्रे के नीचे टनल बनाने का फैसला लिया गया.
क्यों अहम है ये टनल?
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में चीन सीमा तक बेहतर सड़क संपर्क होना बेहद जरूरी है. शिंकुला टनल बनने से सेना को काफी फायदा मिलेगा और जरूरत के समय सीमाओं तक पहुंचना आसान होगा. उन्होंने बताया कि बारालाचा और अन्य दर्रों पर भी टनल बनाने का प्रस्ताव सेना की ओर से दिया गया है. केंद्र सरकार को इन प्रस्तावों पर भी जल्द विचार करना चाहिए, ताकि आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में सैन्य सहायता और जरूरी सामान तुरंत सीमाओं तक पहुंचाया जा सके.
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