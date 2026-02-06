ETV Bharat / state

शिंकुला दर्रा बहाल, जांस्कर-कारगिल होते हुए फिर लद्दाख से जुड़ा हिमाचल

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले से होकर लद्दाख को जोड़ने वाला अहम शिंकुला दर्रा एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है. करीब दो सप्ताह पहले भारी बर्फबारी के कारण यह मार्ग बंद हो गया था, जिससे लद्दाख, जांस्कर और कारगिल की ओर जाने वाला संपर्क पूरी तरह ठप हो गया था. अब मौसम साफ रहने के चलते प्रशासन और बीआरओ की कड़ी मेहनत से इस मार्ग को फिर से खोल दिया गया है.

दारचा से शिंकुला दर्रा फिर खुला

दारचा से शिंकुला दर्रे के रास्ते जांस्कर, कारगिल होते हुए लद्दाख घाटी तक वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है. हालांकि अभी इस मार्ग पर केवल फोर बाय फोर वाहनों को ही अनुमति दी गई है. दर्रे के आसपास अब भी 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते सामान्य वाहनों की आवाजाही को फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा रहा है.

प्रशासन का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहता है तो अन्य श्रेणी के वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है. इससे लद्दाख जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. अभी लोग कारगिल होते हुए लद्दाख पहुंच सकते हैं और वापसी में केलांग व मनाली का रुख कर सकते हैं.

बर्फ हटाने में जुटा BRO