ETV Bharat / state

सैलानियों का स्नो प्वाइंट बना शिंकुला दर्रा, आज बन रहे बर्फबारी के आसार

"बर्फ देखने की चाहत में सैलानी शिंकुला दर्रे में पहुंच रहे हैं और लाहौल घाटी का भी भ्रमण कर रहे हैं. अब अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद दर्रा वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सैलानी अटल टनल के साथ लगते अन्य इलाकों में बर्फ के बीच मस्ती कर सकते हैं." - कुंगा बौद्ध, जिला परिषद सदस्य, लाहौल-स्पीति

सोमवार को सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए शिंकुला दर्रा पहुंच रहे हैं. जहां पहुंच कर सैलानी बर्फ के बीच खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. लाहौल-स्पीति प्रशासन द्वारा शिंकुला दर्रे के लिए फोर बाई फोर वाहनों में सैलानियों को जाने की अनुमति दी गई है. ऐसे में बर्फ देखने के लिए सैलानी शिंकुला दर्रा पहुंच रहे हैं. दर्रे में सैलानियों की आवाजाही से लाहौल घाटी में भी पर्यटन कारोबार अच्छा चल रहा है. दर्रे तक गाड़ियों को जाने की अनुमति देने के लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है.

कुल्लू/लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. ऐसे में जिला कुल्लू और लाहौल-स्पीति में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. वहीं, मौसम को देखते हुए शाम तक बर्फबारी होने का भी अंदेशा बना हुआ है. वहीं, सैलानी बर्फ देखने की चाहत में कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति पहुंच रहे हैं.

हालांकि अक्टूबर माह में हुई बर्फबारी से लाहौल-घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक घाटी में बारिश-बर्फबारी नहीं हुई है. जिसके चलते सिस्सू, कोकसर समेत अन्य इलाकों में बर्फ देखने को नहीं मिल रही है. ऐसे में सैलानियों के लिए प्रशासन ने शिंकुला दर्रा खोल दिया है. सैलानी मनाली से फोर बाई फोर वाहनों के जरिए शिंकुला दर्रे का रुख कर रहे हैं.

15 नवंबर को बंद हो जाता था दर्रा

गौरतलब है कि इससे पहले 15 नवंबर को शिंकुला दर्रा समेत लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों को बर्फबारी के बाद सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार न तो नवंबर महीने में बर्फबारी हुई है और न ही अब तक दिसंबर महीने में बर्फबारी हुई है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अभी भी शिंकुला दर्रे को सैलानियों के लिए खुला रखा गया है. हालांकि आगामी दिनों में अगर बर्फबारी होती है तो सैलानियों के लिए दर्रे को बंद कर दिया जाएगा.

कब होगी बारिश-बर्फबारी ?

वहीं, मौसम विभाग ने आज, 15 दिसंबर को चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं. इस दौरान प्रदेशभर में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है. हालांकि मध्य पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने 20 और 21 दिसंबर को सिर्फ अधिक ऊंचाई वाले जिलों में ही एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.