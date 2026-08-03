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जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में नहीं पहुंचा एक भी सदस्य, बीजेपी-कांग्रेस नहीं इनके पास है 'कुर्सी की चाबी'

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव टला. अब इसके लिए अगली तारीख तय की जाएगी.

नहीं हो पाया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव
नहीं हो पाया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:30 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 2:50 PM IST

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शिमला: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के नतीजे आए हुए लंबा समय हो चुका है. जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव लगभग हर जगह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते शिमला में अभी तक जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है,

जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव लिए आज बचत भवन में बैठक बुलाई गई थी, 25 सदस्यीय जिला परिषद का एक भी निर्वाचित सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुआ. इसके चलते चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकी. निर्धारित कोरम पूरा न होने के कारण अब चुनाव अगली तारीख के लिए टल गया है. जिला प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटा रहा है और जल्द ही अगली बैठक की नई तारीख तय की जाएगी. इसके बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा. बता दें कि 25 सदस्यीय जिला परिषद में बीजेपी के 11 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि दोनों ने एक-एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन हासिल होने का दावा किया है. अब दो निर्दलीय उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी हैं. इन निर्दलियों का समर्थन जिसे भी हासिल होगा उसे ही अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी.

जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में नहीं पहुंचा एक भी सदस्य (ETV Bharat)

कोरम पूरा न होने से टला चुनाव

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि 'जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए आज बैठक बुलाई गई थी. जिला परिषद में कुल 25 सदस्य हैं, लेकिन बैठक में एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ. किसी भी सदस्य के नहीं पहुंचने के कारण आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा सका. प्रशासन इस बात की जानकारी लेगा कि आखिर सभी सदस्य बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे. इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'

जल्द दूसरी तारीख की जाएगी तय

वहीं, नियमों पर बोलते हुए उपायुक्त शिमला का अनुपम कश्यप ने कहा कि पहली बैठक में दो तिहाई सदस्यों का पहुंचना आवश्यक होता है जो आज पूरा नहीं हो सका. दूसरी बैठक के लिए 50 फ़ीसदी सदस्यों का होना आवश्यक है. उसी स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो सकेगा. डीसी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी, जिसकी सूचना सभी संबंधित सदस्यों को समय पर दी जाएगी.

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Last Updated : August 3, 2026 at 2:50 PM IST

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