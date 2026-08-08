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जयराम ठाकुर ने दिया अल्टीमेटम, कहा: दो दिन में तय की जाए चुनाव की तारीख, नहीं तो जाएंगे कोर्ट

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी ने बहुमत का दावा किया. बीजेपी ने 2 दिन में चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दिया है.

शिमला में पत्रकार वार्ता करते जयराम ठाकुर
शिमला में पत्रकार वार्ता करते जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल की राजनधानी शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा के पास बहुमत है. शिमला में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बीजेपी ने अपने 13 समर्थित सदस्यों को परिचय करवाया और दो अन्य सदस्यों के साथ संपर्क की भी बात कही.

उन्होंने डीसी शिमला अनुपम कश्यप पर भी निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि DC ऑफिस कांग्रेस का कार्यालय बन गया है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के पास बहुमत है. हम पिछले तीन दिन से DC शिमला से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई है. अधिकारियों के ये हालात चिंताजनक है. दो दिन के भीतर शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं होने पर DC कार्यालय का घेराव किया जाएगा. इसके साथ ही बीजेपी मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगी. 13 जिला परिषद सदस्य आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं. दो अन्य के साथ वार्ता चल रही है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है.

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर यह कोर्ट की अवमानना का मामला भी बनता है. कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि नियमों के हिसाब से कम करें नहीं तो सत्ता बदलते ही उन्हें इसका खामियाजा उठना पड़ेगा.

नहीं पहुंचा था एक भी सदस्य

बता दें कि चुनावी नतीजों के दो माह बाद भी शिमला में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है. जिला प्रशासन ने 3 अगस्त को चुनाव तय किए थे, लेकिन 25 सदस्यों वाली जिला परिषद में एक भी सदस्य वोटिंग के लिए नहीं पहुंचा था. इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया गया था. उपायुक्त शिमला ने उस दौरान चुनाव के लिए नई तारीख तय करने का ऐलान किया था.

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