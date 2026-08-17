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शिमला जिला परिषद चुनाव: सरकार ने हाईकोर्ट से क्यों किया सुनवाई टालने का आग्रह? आज होगी सुनवाई

शिमला: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहा मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में सुनवाई आज मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को होगी. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले को एक दिन के लिए टालने का आग्रह किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. सरकार की ओर से याचिका का जवाब भी अदालत में दाखिल कर दिया गया है.

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश डिप्टी एडवोकेट जनरल ने 17 अगस्त 2026 का एक ऑफिस लेटर अदालत के रिकॉर्ड पर रखा. यह लेटर हाईकोर्ट के अंकुश इंदोरिया बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में 6 अगस्त 2026 को दिए गए फैसले का पालन करवाने के संबंध में जारी किया गया है. कोर्ट को बताया गया कि यह ऑफिस लेटर प्रदेश के सभी उपायुक्तों, एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को भेजा गया है. इसका उद्देश्य हाईकोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करना है.

इससे पहले हाईकोर्ट ने कांगड़ा की इंदौरा पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया था. 6 अगस्त 2026 को दिए फैसले में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा था कि निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के तुरंत बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया जाना चाहिए. कोर्ट ने माना था कि किसी शिकायत की जांच लंबित होने के आधार पर चुनाव टालने का अधिकार एसडीओ इंदौरा के पास नहीं था.

31 मई को घोषित हुए थे जिला परिषद चुनाव परिणाम