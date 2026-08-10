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हाईकोर्ट पहुंचा शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव का मामला, 13 भाजपा समर्थित सदस्यों ने दायर की याचिका

बीते 31 मई को जिला परिषद के चुनाव नतीजे घोषित हुए थे. जिसके बाद से अब तक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है.

Shimla Zila Parishad election petition in himachal high court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 6:29 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव न्यायालय की चौखट तक पहुंच गया है. जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव अब तक नहीं हो पाने को लेकर शिमला जिला परिषद के 13 भाजपा समर्थित सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है. जिला परिषद सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नंद लाल ठाकुर मामले की पैरवी कर रहे हैं.

2 महीने पहले घोषित हुए थे परिणाम

बीते 31 मई को जिला परिषद के चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है. लेकिन, शिमला जिला परिषद को अब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं. भाजपा का आरोप है कि इस देरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है. ऐसे में भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के चुने जाने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसका सीधा असर कामकाज पर पड़ रहा है.

जुलाई में जिला प्रशासन की ओर से दोनों पदों के चुनाव के लिए बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और सभी 25 जिला परिषद सदस्यों को चुनाव की सूचना देने के लिए नोटिस जारी किए गए थे. लेकिन बैठक में कुल 25 में से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ. ऐसे में शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हुए हैं.

दरअसल, शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लंबे समय से राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के 9, भाजपा के 13 और 3 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीते थे. 25 सदस्यों वाली शिमला जिला परिषद में दोनों प्रमुख दलों के बीच अध्यक्ष पद के लिए करीबी मामला है. लिहाजा पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है. पूरे मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. इसी बीच मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.

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