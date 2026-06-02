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जहां दो-दो मंत्रियों ने किया प्रचार, वहां कांग्रेस की हुई बुरी हार, इस युवा चेहरे ने रचा इतिहास

यहां कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ.

TIALI WARD SHIMLA ZILA PARISHAD
नेहा जगटा ने रिकॉर्ड मत हासिल की जीत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:22 PM IST

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शिमला: शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के टियाली जिला परिषद वार्ड में इस बार का चुनाव पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा. इस सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और उसके समर्थित उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस वार्ड से भाजपा की युवा प्रत्याशी नेहा जगटा ने रिकॉर्ड मत हासिल कर सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए.

युवा चेहरे ने दिग्गजों को छोड़ा पीछे

24 वर्षीय नेहा जगटा ने 8,481 मत हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी और माकपा समर्थित उम्मीदवार अकांक्षा को 3,773 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया. अकांक्षा को 4,708 वोट मिले. चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि मतदाताओं ने इस बार परंपरागत राजनीतिक प्रभाव से अधिक युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया.

NEHA JAGTA THEOG
जीत के बाद जश्न मनाती नेहा और उनके समर्थक (ETV BHARAT)

मंत्रियों के प्रचार के बावजूद कांग्रेस की हुई बुरी हार

इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा यह रही कि कांग्रेस समर्थित मानी जाने वाली पूर्व प्रधान प्रियंवदा सिंह के समर्थन में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्षेत्र में कई दौरों के माध्यम से प्रचार किया. इसके बावजूद प्रियंवदा सिंह को केवल 1,062 मत ही मिल सके. वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर की पत्नी सुमन राठौर के समर्थन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया. इसके बावजूद सुमन राठौर को मात्र 2,385 वोट प्राप्त हुए. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची की भतीजी बबिता ठाकुर को 2,181 मत मिले. इसके बावजूद कोई भी उम्मीदवार नेहा जगटा के आसपास भी नहीं पहुंच सका. चुनावी नतीजों ने कांग्रेस खेमे को बड़ा झटका दिया है. इसके अलावा भाजपा से टिकट न मिलने के बाद वरिष्ठ नेत्री सरिता वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2,371 वोट हासिल किए. यहां कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी ही तीन उम्मीदवारों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ.

TIALI WARD SHIMLA ZILA PARISHAD
बबिता ठाकुर, प्रियंवदा सिंह और सुमन राठौर (ETV BHARAT)

बदलते राजनीतिक संकेत

टियाली वार्ड में कुल 21,188 वैध मत पड़े जबकि 26 मत निरस्त हुए. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि क्षेत्र की राजनीति में नए नेतृत्व के उभरने और पारंपरिक समीकरणों के कमजोर पड़ने का संकेत भी है. नेहा जगटा की यह प्रचंड जीत अब पूरे ठियोग और शिमला जिला की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. आगामी चुनावों से पहले इस परिणाम को भाजपा के लिए बड़े मनोबल और कांग्रेस के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

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