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पूर्व पंचायत प्रधान ने जीता जिला परिषद का चुनाव, जानें जीत के बाद क्या कहा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चुनावों के नतीजों के बाद धरातल पर नई राजनैतिक वादों प्राथमिकताओं की बयार बहने लगी है. शिमला जिला के बल्देयां वॉर्ड नंबर-13 से जिला परिषद सदस्य चुने गए ओम प्रकाश ठाकुर ने जनता का आभार व्यक्त किया है. मशोबरा पंचायत के पूर्व प्रधान रहे ओम प्रकाश ठाकुर ने इस जीत को जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुनकर जिला परिषद भेजा है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन-रात काम करेंगे.

नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है. उन्होंने कहा, "मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वो जमीनी स्तर पर आम लोगों और सुदूर गांवों तक सीधे पहुंचें."

ओम प्रकाश ठाकुर (ETV Bharat)

'चिट्टे' के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा

क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जताते हुए ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आज 'चिट्टा' का जहर शहरों से निकलकर गांवों तक पैर पसार रहा है, जो बेहद डरावना है. इसे रोकने के लिए वो पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाएंगे. युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान और बुनियादी सुविधाएं तैयार की जाएंगी, ताकि युवा अपनी ऊर्जा को खेल के मैदान में सकारात्मक रूप से लगा सकें.