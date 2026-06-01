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पूर्व पंचायत प्रधान ने जीता जिला परिषद का चुनाव, जानें जीत के बाद क्या कहा

बल्देया वॉर्ड से जिला परिषद सदस्य चुने गए ओम प्रकाश ठाकुर ने जनता का आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई.

ओम प्रकाश ठाकुर
ओम प्रकाश ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 5:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चुनावों के नतीजों के बाद धरातल पर नई राजनैतिक वादों प्राथमिकताओं की बयार बहने लगी है. शिमला जिला के बल्देयां वॉर्ड नंबर-13 से जिला परिषद सदस्य चुने गए ओम प्रकाश ठाकुर ने जनता का आभार व्यक्त किया है. मशोबरा पंचायत के पूर्व प्रधान रहे ओम प्रकाश ठाकुर ने इस जीत को जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुनकर जिला परिषद भेजा है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन-रात काम करेंगे.

नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है. उन्होंने कहा, "मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि वो जमीनी स्तर पर आम लोगों और सुदूर गांवों तक सीधे पहुंचें."

ओम प्रकाश ठाकुर (ETV Bharat)

'चिट्टे' के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा

क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जताते हुए ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आज 'चिट्टा' का जहर शहरों से निकलकर गांवों तक पैर पसार रहा है, जो बेहद डरावना है. इसे रोकने के लिए वो पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाएंगे. युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान और बुनियादी सुविधाएं तैयार की जाएंगी, ताकि युवा अपनी ऊर्जा को खेल के मैदान में सकारात्मक रूप से लगा सकें.

फसलों की सुरक्षा पर रहेगा फोकस

ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने का खाका खींचते हुए उन्होंने कहा कि गांवों की सड़कों की हालत को बेहतर करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि बागवानों और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत न आए. इसके अलावा, उन्होंने किसानों की सबसे बड़ी समस्या जंगली जनावरों से नगदी फसलों को बचाने की है.

मशोबरा प्रधानी का पुराना अनुभव आएगा काम

गौरतलब है कि ओम प्रकाश ठाकुर का जमीनी राजनीति में लंबा अनुभव है. इससे पहले वो वर्ष 2010 से 2015 तक मशोबरा पंचायत के प्रधान रह चुके हैं. अपने प्रधानी के कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने क्षेत्र में कई उल्लेखनीय विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया था.

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