ETV Bharat / state

तीन महीने का इंतजार खत्म, आज शिमला जिला परिषद को मिलेगा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

हिमाचल हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद 25 सदस्यों वाली जिला परिषद चुनाव. 31 मई को नतीजे आने के बाद से खाली थे दोनों पद.

SHIMLA ZILA PARISHAD ELECTION
शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 9:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सत्ता के केंद्र और राजधानी शिमला की जिला परिषद को आखिरकार करीब तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलने जा रहे हैं. पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से अटकी जिला परिषद की सियासी तस्वीर अब साफ होने वाली है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद गुरुवार को शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया जा रहा है. हाईकोर्ट ने डीसी शिमला को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोनों पदों के लिए 10 सितंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए. इसके बाद प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं.

शिमला जिला परिषद के 25 वार्डों के लिए मई में चुनाव हुए थे और 31 मई 2026 को परिणाम घोषित किए गए थे. निर्वाचित सदस्यों को 6 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई, लेकिन इसी दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं हो पाए. इसके बाद से जिला परिषद के दोनों महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे थे. यानी चुनाव परिणाम आने के बावजूद जिला परिषद को अपना नेतृत्व मिलने में करीब तीन महीने लग गए.

3 अगस्त की बैठक में नहीं पहुंचा था एक भी सदस्य

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रशासन ने इससे पहले 3 अगस्त को बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में एक भी निर्वाचित सदस्य उपस्थित नहीं हुआ. सदस्यों की गैरहाजिरी के कारण कोरम पूरा नहीं हो सका और बैठक स्थगित करनी पड़ी. इसके बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा. भाजपा ने जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर निशाना साधा. मामला यहीं नहीं रुका, जिला परिषद के 13 निर्वाचित सदस्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया और डीसी शिमला को 10 सितंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के निर्देश दिए. अब अदालत के आदेश के बाद आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

11 जिलों को मिल चुका है नेतृत्व, शिमला में अटका था पेंच

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकांश जिला परिषदों को उनका नया नेतृत्व मिल चुका है. प्रदेश के 12 जिलों में से 11 जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है. वहीं प्रधान, उपप्रधान और पंचायत समिति यानी बीडीसी स्तर पर भी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऐसे में राजधानी शिमला की जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद लंबे समय तक खाली रहना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रहा. अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं. 25 सदस्यीय शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला आज होगा. तीन महीने से अधिक समय से अटकी इस चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही जिला परिषद को अपना निर्वाचित नेतृत्व मिल जाएगा और राजधानी की जिला परिषद में नई सियासी पारी की शुरुआत होगी.

ये भी पढ़ें: अब इन परिवारों को भी मिलेगी 300 यूनिट बिजली और महिलाओं को 1500, 20 सितंबर से पहले कर लें ये काम

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आंगनबाड़ी में कितने कर्मचारी कार्यरत और कितने पद खाली हैं? सरकार ने दिए जवाब

TAGGED:

ZILA PARISHAD
SHIMLA
CHAIRPERSON VICE CHAIRPERSON
शिमला जिला परिषद
SHIMLA ZILA PARISHAD ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.