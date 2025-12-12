ETV Bharat / state

युग हत्याकांड मामले में HC के फैसले को परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 11 सालों से कर रहे न्याय का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में पीड़ित परिजन 11 साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं. युग हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. युग के पिता विनोद गुप्ता ने हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. गौरतलब है कि युग हत्याकांड मामले में 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए एक दोषी तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया था, जबकि दो की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था. पीड़ित परिजन ने इस फैसले के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि 5 सितंबर 2018 को चार साल के मासूम युग की हत्या मामले में जिला अदालत ने तेजिंद्र पाल, चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद मामला पुष्टिकरण के लिए हाईकोर्ट भेजा था. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोषी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया. वहीं, सबूत के अभाव में तीसरे दोषी तेजिंद्र पाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.