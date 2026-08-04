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परमार जयंती पर एक मंच पर आमने-सामने हुए सीएम सुक्खू और जयराम, भाषणों में बदले हुए नजर आए तेवर

जयराम ठाकुर ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री में परमार जी के जीवन को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्रियों के योगदान को भी दर्शाया जाता तो ये अच्छा होता. उनके बाद और भी सरकारें सत्ता में रही हैं उन सरकारों के योगदान को भी स्मरण करना चाहिए था. ये मेरा एक सुझाव है. मुख्यमंत्री सुझाव कम मांगते हैं, लेकिन मेरा फर्ज सुझाव देना है. हमारे समय भी इस कार्यक्रम के दौरान सारे मुख्यमंत्रियों की झलक भी दिखाई और उनके योगदान को भी हमने दर्शाया. हिमाचल के 75 साल पूरा होने पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दूसरे मुख्यमंत्रियों की स्कीमों का जिक्र भी किया. हम यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं. इसमें बहुत से लोगों, सरकारों का योगदान रहा है. वाईएस परमार से लेकर अब वर्तमान के बीच में पैदा हुए गैप को कम करना चाहिए. सरकारें बनती रहती हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल निर्माता वाईएस परमार का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के निर्माण में रहा है. पूर्व समय में हमारी सरकार ने उनकी जयंती के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया था. हमने इसे भव्य बनाने की कोशिश की थी. हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को पीटरहॉफ में करवाना शुरू किया था, लेकिन नई सरकार आने पर व्यवस्था बदल गई, लेकिन मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए और इस कार्यक्रम की भव्यता रहनी चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर हिमाचल विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में उनके योगदान और विचारों को याद किया. इस दौरान सीएम, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, मंत्री, विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक भी मौजूद रहे. इस दौरान जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू ने अपना वक्तव्य रखा. इस दौरान जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के तेवर बदले हुए नजर आए. दोनों ने एक दूसरे पर निशाना तो साधा, लेकिन एक दूसरे के प्रति पूरी तरह नरमी ही बरती और कोई तीखा हमला नहीं किया.

वहीं, इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि मैं जयराम ठाकुर से कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर आगे चलते हैं, आप शब्दों में मत कहिए, आप हमारे साथ मिलकर चलिए. आरडीजी बंद होने पर हमारे साथ चलते तो हम सब मिलकर चलते तो ये प्रदेश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाता. आप 1500 करोड़ रुपये के लिए मोदी जी के पास हमारे साथ मिलकर चलिए. ये हमारे लिए नहीं हमारी 75 लाख की जनसंख्या के लिए है. परमार जी अपनी ही सरकार के खिलाफ भी लड़े. ये विचारों और अधिकार की लड़ाई थी. वाईएस परमार उस समय न लड़ते तो हम अस्तित्व में नहीं आते, जहां विपक्ष का दायित्व है वो वहां अपना कर्तव्य निभाए, तभी इस प्रदेश की सची सेवा होगी. पूर्व की सरकारों का जिक्र न करने पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों का जिक्र है. जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश के लिए कुछ योगदान दिया है. इससे पहले भी जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी कुछ न कुछ योगदान है. इससे कोई इनकार नहीं कर सकता.

वाईएस परमार थे ईमानदार व्यक्ति

सीएम सुक्खू ने कहा कि हम सभी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आधुनिक हिमाचल के निर्माता, महान चिंतक एवं जननायक डॉ. यशवंत सिंह परमार जी की 120वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. डॉ. परमार जैसी महान शख्सियत को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता. वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा ईमानदार व्यक्ति थे. प्रदेश के हित उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहे. उन्होंने रियासत की नौकरी करने के बजाय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया. उनका दूरदर्शी नेतृत्व एवं अमूल्य योगदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहे.

सीएम सुक्खू ने कहा कि डॉ. वाईएस परमार जी का सपना था कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने. आज 99.30% साक्षरता दर के साथ हिमाचल प्रदेश का पूर्ण साक्षर राज्य बनना हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है. वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं. डॉ. परमार के विराट व्यक्तित्व और उनके योगदान को किसी एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं किया जा सकता. उनकी दूरदर्शी नीतियों को धरातल पर उतारना और जनसेवा के उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है.

'व्यवस्था परिवर्तन को नारा नहीं शासन की कार्यशैली बनाया'

डॉ. परमार का विश्वास का था कि हिमाचल का विकास गांव से होगा. किसान, बागवान, महिलाओं के मुख्यधारा में आए बिना हिमाचल का विकास नहीं होगा. उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, वही सोच हमारी सरकार की नीतियों का आधार है. हमने व्यवस्था परिवर्तन को नारा नहीं शासन की कार्यशैली बनाया है. हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है.

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