ETV Bharat / state

विदेश भेजने के नाम पर शिमला के युवक से 1 लाख की ठगी, मामला दर्ज

विदेश में वीजा लगवाने और भेजने के नाम पर ठगों ने एक युवक से ठग लिए एक लाख.

शिमला में एक युवक से ठगी
शिमला में एक युवक से ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार ठगी के मामले थम बढ़ रहे हैं. आये दिन ठग नए-नए तरीके अपना कर ठगी को अंजाम दे रहे है. ताजा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आई. जहां विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक से एक लाख रुपये की ठगी की गई है. पीड़ित युवक शिमला जिले के चौपाल का मूल निवासी है, जो वर्तमान में घनाहट्टी में रह रहा है. पीड़ित की शिकायत पर शिमला के बालूगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित युवक ने बताया, 'उनके साथ अभिषेक चौधरी, प्रिपाल सिंह और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी की है. आरोपियों ने उसे विदेश भेजने का लालच दिखाया. उसे विश्वास दिलाया कि वे सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करवा देंगे और जल्दी ही उसका वीजा लगवा देंगे. इस विश्वास में आकर उसने अलग–अलग किस्तों में कुल एक लाख रुपये आरोपियों को दे दिए, लेकिन जब कई दिनों तक कोई अपडेट नहीं मिला और वह बार-बार आरोपियों से पूछता रहा, तो वे टालमटोल करने लगे. बाद में उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया. जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई'.

एसपी संजीव गांधी ने बताया, 'ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस थाना बालूगंज ने शिकायत मिलने पर बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और पीड़ित से ली गई जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है'.

वहीं, शिमला पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी एजेंट या व्यक्ति से बिना जांच-पड़ताल किए पैसे न दें. यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में डुप्लीकेट दवाइयों का पर्दाफाश, कंपनी का मालिक गिरफ्तार, CMO लद्दाख को भेजी थी दवाइयां

TAGGED:

SHIMLA FRAUD CASE
FRAUD IN THE NAME OF SENDING ABROAD
SHIMLA YOUTH DUPED
SHIMLA YOUTH CHEATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ये पेड़ है बेस्ट नेचुरल Air Purifier, धुंआ-प्रदूषण से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर, वैज्ञानिकों के शोध में हुआ खुलासा

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

मंदिर ही नहीं देवताओं के सामान बनाने के लिए भी हैं कड़े नियम, परिवार से दूर दिन भर भूखे रहकर कारीगर करते हैं काम

कौन होता है पंचायत सचिव? गांव के विकास में क्या होती है इनकी भूमिका, जानें कितना महत्वपूर्ण है ये पद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.