विदेश भेजने के नाम पर शिमला के युवक से 1 लाख की ठगी, मामला दर्ज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार ठगी के मामले थम बढ़ रहे हैं. आये दिन ठग नए-नए तरीके अपना कर ठगी को अंजाम दे रहे है. ताजा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आई. जहां विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक से एक लाख रुपये की ठगी की गई है. पीड़ित युवक शिमला जिले के चौपाल का मूल निवासी है, जो वर्तमान में घनाहट्टी में रह रहा है. पीड़ित की शिकायत पर शिमला के बालूगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.