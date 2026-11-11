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शिमला में 50 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत पहले भी दर्ज हैं मामले

शिमला के रोहड़ू में चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने रोहड़ू क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब 50 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार दिन का रिमांड हासिल किया है और मामले की जांच जारी है.

गश्त के दौरान पकड़ा चिट्टा