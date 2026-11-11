शिमला में 50 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस अब मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने रोहड़ू क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब 50 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार दिन का रिमांड हासिल किया है और मामले की जांच जारी है.
गश्त के दौरान पकड़ा चिट्टा
पुलिस के अनुसार, डिटेक्शन सेल उपमंडल रोहड़ू की टीम हाटकोटी के नजदीक गलू में गश्त कर रही थी. इसी दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 50 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजू राही उर्फ माधव पुत्र प्रेम राय के रूप में हुई है. आरोपी नेपाल का निवासी है और उसकी उम्र 29 वर्ष है.
आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले
आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं. वर्ष 2020 में पुलिस थाना जुब्बल में उसके खिलाफ 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद होने का मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा, वर्ष 2025 में पुलिस थाना रोहड़ू में कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन HCL युक्त कफ सिरप की 70 बोतलें बरामद होने के बाद उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस रिमांड के दौरान होगी पूछताछ
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशे की यह खेप कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सके.
ये भी पढ़ें: चलती बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की संदिग्ध मौत, 8 घंटे बाद हेलमेट में मिली गोली, जांच में जुटी पुलिस
ये भी पढ़ें: सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने बस में सवार दो युवकों को किया गिरफ्तार