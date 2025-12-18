ETV Bharat / state

शिमला विंटर कार्निवल में इस बार रिज के टैंक पर नहीं बनेगा स्टेज, इस वजह से लिया गया फैसला

शिमला: 24 दिसंबर से शिमला विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है. विंटर कार्निवल की जिम्मेदारी शिमला नगर निगम की रहेगी. 24 से 31 दिसंबर तक चलने वाले कार्निवल को लेकर शिमला नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है. कार्निवल के दौरान जहां नामी गायकों को बुलाया जाएगा. वहीं, स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा.

रिज के टैंक पर नहीं बनेगा स्टेज

शिमला विंटर कार्निवल को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. इस बार विंटर कार्निवल का मंच रिज टैंक पर न लगाकर आशियाना की ओर लगाने का फैसला लिया गया है. आशियाना की ओर भव्य मंच बनाने को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है. कोबाल्ट स्टोन से पहले खाली पड़ी जगह पर यह मंच लगाया जा रहा है. हालांकि, हर साल रिज टैंक के ऊपर ही मंच बनाया जाता था, लेकिन टैंक की सेफ्टी को लेकर सवाल उठते थे, जिसे देखते हुए इस बार नगर निगम ने दूसरी ओर स्टेज बनाने का फैसला लिया है.