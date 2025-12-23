ETV Bharat / state

विंटर कार्निवाल 2025: नए साल से पहले शिमला में 'जश्न' की बहार, नाटी और स्टार नाइट्स से सजेगी हर शाम

विंटर कार्निवाल 2025 ( ETV Bharat )

शिमला: नए साल के स्वागत से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर उत्सव और रंगारंग कार्यक्रमों से गुलजार होने जा रही है. 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा. लगातार तीसरे वर्ष हो रहे इस कार्निवाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. इस आयोजन के जरिए शिमला में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ही मंच पर हिमाचली संस्कृति, लोक संगीत, नाटी, खानपान और मनोरंजन का भरपूर आनंद मिलेगा. शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान (ETV Bharat) 24 दिसंबर को CM करेंगे कार्निवाल का शुभारंभ विंटर कार्निवाल की शुरुआत 24 दिसंबर को होगी. इस छह दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. जिला प्रशासन और नगर निगम शिमला कार्निवाल को सफल बनाने के लिए पूरी तरह जुटा हुआ है. राज्य सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के जरिए शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देना और नए साल से पहले उत्सव का माहौल तैयार करना है. पर्यटकों को एक मंच पर मिलेगा 'हिमाचली रंग' शिमला में लगातार तीसरे वर्ष विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर हिमाचली संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय व्यंजनों का अनुभव मिलेगा. कार्निवाल के जरिए पहाड़ी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को मंच देने का भी प्रयास किया जा रहा है. जश्न के लिए तैयार पहाड़ों की रानी शिमला (ETV Bharat) विंटर कार्निवाल को देखते हुए शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थल रिज मैदान और माल रोड को खास तौर पर सजाया गया है. रिज मैदान सांस्कृतिक संध्याओं के लिए पूरी तरह तैयार है. रिज से माल रोड तक दुकानें सजाई गई हैं, जहां पहाड़ी हस्तकला, पारंपरिक वस्तुएं और स्थानीय उत्पाद लोगों को आकर्षित करेंगे. इसके साथ ही पहाड़ी खानपान से लेकर फास्ट फूड तक के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे पर्यटकों का स्वाद दोगुना होगा. सेल्फी प्वाइंट्स बनेंगे शिमला की यादों का हिस्सा कार्निवाल के दौरान शहर के कई हिस्सों में खास सेल्फी प्वाइंट्स बनाए गए हैं. इन सेल्फी प्वाइंट्स के जरिए शिमला का इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती लोगों की तस्वीरों में कैद होगी. पर्यटक इन प्वाइंट्स पर फोटो खिंचवाकर अपनी शिमला यात्रा की यादें संजो सकेंगे.