'शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा, विभाजन मंजूर नहीं', नए जिलों के गठन पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक
मंत्री ने कहा कि किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:15 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया हैं. आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन के विरोध में उतर आए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा. उनका स्पष्ट मत है कि शिमला जिले का प्रशासनिक विभाजन नहीं होना चाहिए.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है. आयोग विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्र की बनावट, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन करेगा. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि शिमला जिले को लेकर उन्होंने संबंधित मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि शिमला जिले का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए. किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की कमी है, वहां जरूरत के अनुसार नए सब-डिवीजन या प्रशासनिक कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है. लेकिन केवल प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए पूरे जिले का विभाजन करना उचित नहीं होगा. नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और भौगोलिक परिस्थितियों, टोपोग्राफी तथा कनेक्टिविटी सहित सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा.
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी. इसलिए इस विषय को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय पूरी तरह प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए.
मंत्री ने कहा कि 20 साल पहले की परिस्थितियां और आज की स्थिति में काफी अंतर है. प्रदेश में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है. ऐसे में नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है.
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