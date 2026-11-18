ETV Bharat / state

'शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा, विभाजन मंजूर नहीं', नए जिलों के गठन पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया हैं. आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन के विरोध में उतर आए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा. उनका स्पष्ट मत है कि शिमला जिले का प्रशासनिक विभाजन नहीं होना चाहिए.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है. आयोग विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्र की बनावट, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन करेगा. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि शिमला जिले को लेकर उन्होंने संबंधित मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा की है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि शिमला जिले का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए. किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है.