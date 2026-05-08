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120 साल पुरानी संपत्ति से सुख की सरकार को मिली बड़ी खुशी, सुखाश्रय कोष में आई ₹73.92 लाख की रकम

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति का कानूनी अधिकार हिमाचल सरकार को सौंपा था.

WILDFLOWER HALL SHIMLA
CM सुक्खू को 73.92 लाख रुपए का चेक सौंपते मुख्य सचिव संजय गुप्ता (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:14 PM IST

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शिमला: हिमाचल के लिए एक सुख की खबर है. मौजूदा सरकार ने 120 साल पुरानी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई जीती थी. अब उस संपत्ति पर हिमाचल सरकार का कब्जा है. ये संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के रूप में थी. इसे अब मशोबरा रिजार्ट लिमिटेड के नाम दिया गया है और ये राज्य सरकार की संपत्ति है. बड़ी व सुख की खबर ये है कि अब इसी संपत्ति से कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटि यानी सीएसआर के तहत सुख आश्रय कोष में 73.92 लाख रुपए की रकम आई है. हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 73.92 लाख रुपए का चेक सौंपा. ये रकम सुख आश्रय कोष में दी गई है.

मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड से शुरू हुई नई कमाई

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति का कानूनी अधिकार हिमाचल सरकार को सौंपा था. उसके बाद राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2025 को इस संपत्ति को अपने अधिकार में लिया था यानी कब्जा प्रक्रिया अमल में लाई थी. संपत्ति पर राज्य सरकार का कब्जा होने के बाद इसे सरकारी उपक्रम बनाया गया था. मशोबरा रिजार्ट लिमिटेड के तहत वाइल्ड फ्लावर हॉल का संचालन शुरू किया गया. अब इसी संपत्ति से 73 लाख रुपए से अधिक की रकम सीएसआर के तहत सुख आश्रय कोष में दी गई है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि ये रकम वंचितों के कल्याण के काम आएगी. यहां बता दें कि सीएम सुख आश्रय कोष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्लान है. सत्ता में आते ही एक करोड़ रुपए के शुरुआती फंड से इसकी नींव रखी गई थी.

ब्रिटिश हुकूमत के समय की संपत्ति

वर्ष 1902 में ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ लार्ड किचनर ने यहां इस इमारत में रहना शुरू किया था. लार्ड किचनर ने यहां धज्जी दीवाल वाली स्लेट की छत्त से युक्त एख इमारत बनवाई. करीब 23 एकड़ की ये संपत्ति आजादी के बाद भारत सरकार की हुई. यहां सबसे पहले एग्रीकल्चर स्कूल स्थापित करने की बात हुई. बाद में 1990 में ये संपत्ति ओबेराय समूह के पास आई. यहां मार्च 1993 में आग लगने से ये संपत्ति नष्ट हो गई. हिमाचल में कांग्रेस की तत्तकालीन सरकार ने 1995 में पर्यटन विकास निगम के तहत चल रहे होटल को निजी हाथों में देने का फैसला किया. ईस्ट इंडिया होटल्स कंपनी के साथ संयुक्त वेंचर साइन किया गया. एग्रीमेंट के तहत फाइव स्टार होटल बनाया जाना था. संयुक्त वेंचर की कीमत 40 करोड़ तय की गई. सरकार को भूमि के रूप में 35 फीसदी हिस्सेदारी तय हुई.

मामले में विभिन्न सरकारों के दौरान कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई. सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया. ईस्ट इंडिया होटल्स ने इस मामले में होटल निर्माण की कॉस्ट तो चालाकी से बढ़ा ली, लेकिन जमीन की कॉस्ट नहीं बढ़ाई गई. इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ. अदालती आदेश से हिमाचल सरकार को सालाना एक करोड़ रुपए इक्विटी देने की बात हुई थी. ईस्ट इंडिया होटल्स ने ये इक्विटी अदा नहीं की. करीब 28 साल में हिमाचल को 28 करोड़ का नुकसान हुआ था. बाद में मौजूदा सुक्खू सरकार ने इस मामले में कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और अदालती आदेश के बाद इस संपत्ति पर सरकार का कब्जा हुआ. अब इसी संपत्ति से सीएसआर के रूप में 73 लाख रुपए से अधिक की रकम सुख आश्रय कोष में शुक्रवार को मुख्य सचिव ने सीएम सुक्खू को चेक के रूप में दी.

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