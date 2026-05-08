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120 साल पुरानी संपत्ति से सुख की सरकार को मिली बड़ी खुशी, सुखाश्रय कोष में आई ₹73.92 लाख की रकम

CM सुक्खू को 73.92 लाख रुपए का चेक सौंपते मुख्य सचिव संजय गुप्ता ( DIPR )