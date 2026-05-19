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शिमला में सफाई व्यवस्था चरमराई, SEHB कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, शहर में लगे कचरे के ढेर

आज सुबह सैहब कर्मचारियों ने सीटीओ चौक पर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पिछले चार दिनों से शहर के हजारों घरों से कूड़ा नहीं उठ पाया है, जिसके चलते जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए हैं. ऐसे में SEHB कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद राजधानी शिमला में कचरा प्रबंधन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. नगर निगम ने वैकल्पिक रास्ता निकलते हुए शहर में अलग-अलग स्थान पर फोकल प्वाइंट बनाए और कचरा प्रबंधन करने का प्रयास कर रही है. वहीं SEHB कर्मचारियों और नगर निगम के बीच फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है. इसी बीच SITU के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने शहर के अलग-अलग इलाकों से कचरे के ढेर की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा "शहर में ESMA लगाकर SEHB कर्मियों के आंदोलन को दबाना एवं जनता व मजदूरों की लूट बंद करो".

शिमला: राजधानी शिमला में सैहब सोसायटी कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी है. SEHB (Shimla Environment, Heritage Conservation and Beautification Society) कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज पांचवा दिन है. जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. इसके चलते राजधानी में कचरा संकट पैदा हो गया है. इस बीच शिमला शहर के अलग-अलग जगहों पर कचरे के ढेर बिखरे होने की तस्वीरें सामने आई है. सीटू के बैनर तले सैहब सोसायटी कर्मचारी बीते शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

कुसुम्पटी के रहने वाले सुरेश ठाकुर ने कहा कि अभी कचरे के निपटारा करने में दिक्कतों सामना करना पड़ रहा है. सब एक स्थान पर कचरा फेंक रहे हैं. हालांकि सुबह 11 बजे कूड़ा ले जाने के लिए गाड़ी आती है और 1 घंटे रूकती है. मगर उसके बाद उसी स्थान पर कूड़ा फेंकना पड़ता है. जिससे क्षेत्र में दुर्गंध भी हो गई है. इसके अलावा कचरे के आसपास बंदर भी इकट्ठे हुए हो रहे हैं.

"नगर निगम पहले कर्मचारियों की मांगें पूरी करे, उसके बाद ही कर्मचारी काम पर लौटेंगे. बीते कल नगर निगम के साथ इस बारे में चर्चा हुई लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला. नगर निगम ने एजीएम बुलाने की सूचना सिर्फ फोन पर दी है, कोई लिखित पत्राचार नहीं हुआ है. कर्मचारी पूरी तरह एकजुट हैं और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा." - जसवंत सिंह, अध्यक्ष, सैहब सोसायटी कर्मचारी यूनियन

राजधानी में जगह-जगह फैला कचरा (ETV Bharat)

SEHB कर्मचारियों की प्रमुख मांगे

वेतन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी 4, 9, 14 पे स्केल के तहत लाए जाएं SEHB कर्मचारी SEHB कर्मचारियों की सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी के प्रावधान

सफाई व्यवस्था आउटसोर्स करने का फैसला

वहीं, सैहब सोसायटी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत ने साफ कहा है कि जब तक वेतन बढ़ोतरी सहित उनकी मांगें पूरी नहीं होती, कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे. नगर निगम प्रशासन द्वारा एजीएम बुलाने और मांगों पर विचार का भरोसा दिए जाने के बावजूद कर्मचारी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हैं. वहीं, नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था आउटसोर्स करने का फैसला लिया है. इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत ठेकेदार वार्डों में अपने कर्मचारियों के जरिए घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करेंगे और उसे कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाएंगे. वहां से नगर निगम अपनी गाड़ियों से कचरे को भरयाल प्लांट तक ले जाएगा. अगर SEHB कर्मचारियों की ये हड़ताल जारी रहती है तो 20 मई के बाद यह नई व्यवस्था लागू की जा सकती है.

शिमला में लगे कचरे के ढेर (ETV Bharat)

"कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया गया है और आचार संहिता समाप्त होते ही एजीएम बुला ली गई है. कर्मचारियों से काम पर लौट आएं. हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की सूची प्रतिदिन प्रशासन को भेजी जा रही है." - भूपेंद्र अत्री, आयुक्त, नगर निगम शिमला

इन कर्मचारी की काटी जाएगी सैलरी

SEHB कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद जिला प्रशासन ने जरूरी सेवाएं बनाए रखने के लिए शहर में ESMA लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं. नगर निगम ने ऐसे कर्मचारियों और कर्मचारी नेताओं की सूची डीसी शिमला को भेजी है, जो हड़ताल जारी रखे हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि हड़ताल अवधि की तनख्वाह काटी जाएगी और कर्मचारी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. वहीं, नगर निगम का दावा है कि कई कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन यूनियन नेताओं और सुपरवाइजरों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है.

शिमला में कचरे का प्रबंधन बना चुनौती (ETV Bharat)

नगर निगम मेयर ने संभाला मोर्चा

वहीं, सैहब सोसायटी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने खुद मोर्चा संभालते हुए गाड़ियों के जरिए कचरा प्रबंधन करने का प्रयास किया. शहर में अलग-अलग स्थान पर फोकल पॉइंट्स बनाए गए जहां से कचरा उठाने की कोशिश की गई. हालांकि SEHB कर्मचारी गर्मी में भी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और हड़ताल जारी है. ऐसे में घरों से कचरा प्रबंधन नगर निगम शिमला के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.