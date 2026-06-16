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976 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का सचिवालय के बाहर चक्का जाम, पुलिस से धक्का-मुक्की

शिमला सचिवालय के बाहर 976 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने किया चक्का जाम. पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की.

दृष्टिबाधितों ने दिया धरना
दृष्टिबाधितों ने दिया धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 976 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा. सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधितों का आंदोलन उस समय उग्र हो गया, जब उन्होंने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और जोरदार धक्का-मुक्की भी देखने को मिली, जिससे मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा.

छोटा शिमला मार्ग पर लगा लंबा जाम

चक्का जाम के कारण छोटा शिमला मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं, जिससे आम यात्रियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. पुलिस ने कुछ समय के लिए यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.

प्रदर्शनकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक उनकी जायज मांगों पर लिखित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा. दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों के मांग पत्र को संबंधित विभागों और उच्च स्तर तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने सड़क से जाम खुलवाकर यातायात व्यवस्था को दोबारा सामान्य बहाल किया.

दरअसल आंदोलनकारी कई दिनों से सरकार पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकारी विभागों में दृष्टिबाधितों की बैकलॉग भर्तियां निकालने और अन्य लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने की जिद पर अड़े हैं.

"हमें केवल मीठी गोलियां खिलाई गईं"

प्रदर्शन में शामिल दृष्टिबाधित राजेश ने सरकार और प्रशासन पर वादाखिलाफ़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि "दृष्टिबाधित युवा लगातार विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी बैकलॉग कोटा भर्तियों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. प्रदेश सरकार के साथ हमारे संगठन की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार हमें केवल मीठी गोलियां ही खिलाई गईं. इसी वजह से मजबूर होकर हमें एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है."

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि दृष्टिबाधित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे में इस प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी दृष्टिबाधित को कोई चोट या नुकसान पहुंचता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी.

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