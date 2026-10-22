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शिमला में UGC एक्ट पर भारी बवाल! प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा सचिवालय का गेट, पुलिस से झड़प और लाठीचार्ज

शिमला: राजधानी शिमला में आज यूजीसी एक्ट को लेकर भारी विवाद हुआ. गुरुवार को स्वर्ण आयोग की मांग और UGC के विरोध को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और करणी सेना ने राज्य सचिवालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी की भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही सचिवालय के गेट को भी बंद करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सचिवालय के द्वार नंबर एक के करीब पहुंच गए.

इस बीच, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुले मंच से स्वर्ण आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया. जिसके बाद अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए. अनिरुद्ध सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ चक्का जाम करने को लेकर FIR दर्ज नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कल यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करवाई जाएगी.

प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े. जब पुलिस ने सचिवालय के गेट बंद कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने गेट ही तोड़ दिया और अंदर घूस आए. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी एक्ट का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की. गौरतलब है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और करणी सेना यूजीसी एक्ट के विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए. जिसके बाद कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह बाहर आए और उन्हें शांत करवाया.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है. किसी को भी अपने अधिकारों की मांग करने से रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने स्थिति को अच्छे से संभाला है. अनिरुद्ध सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और अन्य विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी.

"अगर सभी वर्गों के लिए आयोग बनाए जा सकते हैं, तो स्वर्ण आयोग बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है. जैसे मां बच्चे के रोने पर उसे दूध पिलाती है, उसी तरह लोगों की मांगों को भी सुना जाना चाहिए." - अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री

प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प (ETV Bharat)

सीएम से होगी स्वर्ण आयोग के गठन की मांग

वहीं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आभार जताया. उन्होंने कहा कि स्वर्ण आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है और इसके लिए विधानसभा से कानून पारित करवाया जाना है. रूमित ठाकुर ने कहा कि कल मुख्यमंत्री से होने वाली मुलाकात में आंदोलन से जुड़े सभी विषयों को उठाया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और स्वर्ण आयोग के गठन की दिशा में उचित कदम उठाएगी.

क्या है यूजीसी एक्ट विवाद ?

यूनिवर्सिटी और कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को रोकने के लिए जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट 2026 लाया गया. इसके तहत SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. साथ ही हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल और शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा. जिसका स्वर्ण समाज के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता में कमी आएगी और उनके अधिकारों का हनन होगा.