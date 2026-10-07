ETV Bharat / state

शिमला में ट्विन टनल निर्माण से सैकड़ों घरों पर मंडराया खतरा, प्रभावित बोले- 'विकास चाहते हैं, पर घरों की बलि देकर नहीं'

शिमला: शिमला में एनएचएआई के फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन ट्विन टनल लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है. ये निर्माणाधीन ट्विन टनल संजौली, शांति विहार, भट्टाकुफर, ढली और चलौंठी क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों में चिंता का विषय बनी हुई है. प्रभावितों का कहना है कि टनल निर्माण के चलते कई घरों में दरारें आ गई हैं. अगर इसी तरह टनल का निर्माण होता रहा तो आने वाले दिनों में सैकड़ों घरों की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा. प्रभावितों का कहना है कि वे विकास चाहते हैं लेकिन अपने घरों की बलि देकर नहीं.

वहीं, पूर्व मेयर नगर निगम शिमला संजय चौहान ने कहा कि टनल निर्माण से प्रभावित लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि ये सिर्फ कुछ मकानों में दरारों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी पहाड़ी और उसके ऊपर बसे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. उन्होंने मांग की कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक संवेदनशील हिस्सों में निर्माण को लेकर पूरी सावधानी बरती जाए और प्रभावित परिवारों को उचित राहत दी जाए.

"शहर में विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन विकास की योजना बनाते समय स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. जिन परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, उनकी समस्या को गंभीरता से लेकर वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाई जानी चाहिए. प्रभावितों को भरोसा दिए बिना निर्माण आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा." - नरेंद्र ठाकुर, पार्षद, नगर निगम शिमला

शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि एनएचएआई की ओर से टनल निर्माण से पहले उन्हें उचित जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि निर्माण कार्य के कारण उनके घरों को नुकसान पहुंचने की स्थिति बनी हुई है, जबकि अब तक प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा भी नहीं मिला है. करीब डेढ़ साल से कई लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ रहा है. मामले को लेकर स्थानीय प्रभावित परिवारों और क्षेत्रवासियों ने ट्विन टनल संघर्ष समिति का गठन किया है. समिति की ओर से प्रभावित परिवारों की स्थिति, उनकी मांगों और टनल निर्माण से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है.

"हम विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के घरों और सुरक्षा की कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए." - प्रभावित

SC के संज्ञान के बाद हाई पावर कमेटी ने किया निरीक्षण

मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद गठित हाई पावर कमेटी ने शिमला पहुंचकर एनएचएआई के प्रोजेक्ट का मौके पर निरीक्षण किया. टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और चिंताएं सुनीं. प्रभावितों के अनुसार कमेटी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखी जाएगी. प्रभावित परिवार अब इस रिपोर्ट को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनका कहना है कि टनल निर्माण से पहले और निर्माण के दौरान किए गए तकनीकी आकलन की भी समीक्षा होनी चाहिए. साथ ही मकानों में आई दरारों और जमीन की स्थिति का स्वतंत्र विशेषज्ञों से सर्वे कराया जाना चाहिए.

IIT रुड़की की तकनीकी जांच भी अहम

वहीं, निर्माणाधीन ट्विन टनल और आसपास के क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति को लेकर IIT रुड़की के विशेषज्ञों की तकनीकी जांच भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्रभावितों की मांग है कि जांच में टनल के निर्माण से मकानों पर पड़ रहे प्रभाव, पहाड़ी की स्थिरता और भविष्य के संभावित खतरे का वैज्ञानिक आकलन किया जाए. ट्विन टनल संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक विशेषज्ञ यह स्पष्ट नहीं करते कि निर्माण पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक संवेदनशील हिस्सों में काम आगे बढ़ाने से बचना चाहिए. लोगों ने प्रभावित मकानों का स्वतंत्र सर्वे, नुकसान के अनुसार मुआवजा और जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है. प्रभावितों का कहना है कि शिमला को बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसकी कीमत लोगों को अपने घर और सुरक्षा गंवाकर चुकानी पड़े.

मकान तोड़े, मुआवजा दिया, फिर बदल दिया सर्वे!

एनएचएआई के फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत शिमला में प्रस्तावित सड़क और ट्विन टनल निर्माण को लेकर प्रभावित परिवारों ने पुराने सर्वे के आधार पर ही काम आगे बढ़ाने की मांग उठाई है. भट्टाकुफर वार्ड के पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जब पहले सर्वे के आधार पर कई लोगों के मकान तोड़े गए और प्रभावितों को मुआवजा तक दिया गया, तो अब सड़क और टनल का सर्वे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नए सर्वे और बदली हुई एलाइनमेंट के कारण संजौली, शांति विहार, चलौंठी, भट्टाकुफर और ढली क्षेत्र में कई और मकानों पर खतरा पैदा हो गया है. निर्माण कार्य के चलते कई घरों में दरारें आने की शिकायतें भी सामने आई हैं.

"पहले सर्वे के आधार पर लोगों के मकान तोड़े गए, जमीन ली गई और मुआवजा दिया गया. अब नए सर्वे के नाम पर सड़क की एलाइनमेंट बदलने से उन परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है, जो पहले ही अपने घर और जमीन का नुकसान झेल चुके हैं." - नरेंद्र ठाकुर, पार्षद, नगर निगम शिमला

'एक बार सर्वे हो चुका तो दोबारा बदलाव क्यों?'

प्रभावितों का सवाल है कि जब पुराने सर्वे के आधार पर परियोजना की जमीन का अधिग्रहण किया गया, मकान तोड़े गए और लोगों को मुआवजा दिया गया, तो अब उसी परियोजना का सर्वे बदलने का आधार क्या है? उनका कहना है कि नई एलाइनमेंट से प्रभावित होने वाले परिवारों को पहले ही स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा का स्वतंत्र तकनीकी आकलन होना चाहिए. प्रभावित परिवारों ने मांग की है कि फोरलेन सड़क का काम पुराने स्वीकृत सर्वे और एलाइनमेंट के आधार पर ही किया जाए, ताकि नए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों और संपत्तियों को अनावश्यक खतरे में न डाला जाए. उनका कहना है कि वे विकास के विरोध में नहीं हैं. फोरलेन और टनल जैसी परियोजनाएं प्रदेश के लिए जरूरी हैं, लेकिन विकास की कीमत बार-बार उन्हीं परिवारों से नहीं वसूली जानी चाहिए, जिन्होंने पहले ही अपनी जमीन और मकान देकर परियोजना में योगदान दिया है.