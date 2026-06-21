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शिमला में मई-जून में 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही, इन वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा रहा ट्रैफिक

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मई एवं जून 2026 के दौरान अब तक जिला शिमला के विभिन्न प्रवेश मार्गों से 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है. इनमें मई माह में लगभग 8.5 लाख और जून माह में अब तक लगभग 7.5 लाख वाहनों का आवागमन रिकॉर्ड किया गया है. यह आंकड़ा प्रदेश के किसी भी पर्यटन केंद्र पर यातायात के अत्यधिक दबाव को दर्शाता है.

शिमला: ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के दौरान देश-विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों के बीच शिमला पुलिस ने अपने उत्कृष्ट, समर्पित एवं अथक प्रयासों से यातायात प्रबंधन का एक नया मानक स्थापित किया है. सीमित भौगोलिक क्षमता एवं अत्यधिक वाहन दबाव के बावजूद शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे शिमला पुलिस के ट्रैफिक विंग, जिला पुलिस बल, होमगार्ड जवानों एवं स्वयंसेवकों ने अत्यंत कुशलता एवं पेशेवर तरीके से सफलतापूर्वक निभाया है.

इतने भारी यातायात दबाव के बावजूद शिमला पुलिस की ओर से अपनाई गई पांच सूत्रीय रणनीति अत्यंत सफल सिद्ध हुई है. पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या 136 से बढ़ाकर 220 की गई है. इसके अतिरिक्त लगभग 50 सिविल वालंटियर्स एवं छात्र स्वयंसेवक भी यातायात प्रबंधन में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक राइडर्स की संख्या 7 से बढ़ाकर 32 की गई है, जो ट्रैफिक बाइक राइडर्स विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं तत्काल यातायात बहाली सुनिश्चित कर रहे हैं.

पांच सेक्टर में बाटा गया पूरा शहर

एसपी शिमला ने बताया कि बेहतर निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरे शहर को पांच सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक ग्रेड वन अधिकारी को सौंपी गई है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से फील्ड में जाकर यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है और प्रत्येक चुनौती का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है. विशेष रूप से भारी वाहनों के खराब होने अथवा यातायात अवरोध की स्थिति में विभिन्न स्थानों पर तैनात तीन क्रेन, ट्रैफिक बाइक राइडर्स और सेक्टर अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई कर यातायात को शीघ्र सामान्य बनाया जा रहा है. यही कारण है कि भारी दबाव के बावजूद लंबे समय तक यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

शिमला एसपी गौरव सिंह ने बताया कि शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने के लिए कुफरी, मशोबरा, नारकंडा, हाटू और अप्पर शिमला, किन्नौर के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले वाहनों को शोगी-मेहली बाईपास मार्ग के उपयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. वर्तमान में प्रतिदिन औसतन लगभग 800 वाहनों को इस वैकल्पिक मार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे शिमला शहर के भीतर यातायात का दबाव काफी हद तक कम हुआ है. इसी प्रकार से ऊपर शिमला की तरफ से चंडीगढ़ दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को ढली बाइफरकेशन से डायवर्ट किया जा रहा है.

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