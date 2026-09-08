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शिमला में ‘दुकान बनाम तहबाजारी’ की लड़ाई, व्यापारियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी

दरअसल, नगर निगम शिमला ने हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कुछ समय पहले लक्कड़ बाजार से सड़क किनारे बैठे तहबाजारियों को हटाया था. सोमवार को सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में तहबाजारी फिर बाजार में पहुंचे और सड़क किनारे सामान लगाकर बैठ गए. इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया.

शिमला: राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में सड़क किनारे दोबारा तहबाजारियों के बैठने को लेकर विवाद बढ़ गया है. मंगलवार को स्थानीय दुकानदारों ने तहबाजारियों के दोबारा बैठने के विरोध में बाजार बंद रखा और अनशन शुरू कर दिया. व्यापारियों का आरोप है कि कोर्ट के निर्देशों के बाद तहबाजारियों को हटाए जाने के बावजूद वे दोबारा उसी स्थान पर दुकानें लगाने पहुंच गए. इससे बाजार में कारोबार और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

"जब कोर्ट का फैसला है कि तहबाजारी लक्कड़ बाजार में नहीं बैठ सकते हैं तो उन्हें यहां किस आधार पर बैठाया जाता है. नो वेंडर जोन में किस आधार पर तहबाजारी बैठ रहे हैं. स्कूल के आसपास भी तहबाजारी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बावजूद यहां पर लक्कड़ बाजार स्कूल के पास तहबाजारी बैठे होते हैं, जिसके कारण स्कूल को भी अपना गेट बदलना पड़ा है." - पप्पू, दुकानदार, लक्कड़ बाजार

'इसी तरह बंद रहेंगी दुकानें'

व्यापारी पप्पू ने कहा कि नो वेंडर जोन में तहबाजारियों के बैठने के विरोध में लक्कड़ बाजार के दुकानदार आज सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं. दुकानदारों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, वह धरने पर बैठे रहेंगे. इसी तरह उनकी दुकानें बंद रहेंगी. दुकानदारों को कहना है कि हेरिटेज जोन में स्ट्रीट वेंडर को नहीं बैठने देना चाहिए. यह कानून के भी खिलाफ है. उसके बावजूद भी यहां पर हेरिटेज जोन में तहबाजारी अवैध रूप से बैठ रहे हैं और जब नगर निगम शिमला उन्हें उठाने आता है तो वो उनसे बदसलूकी करते हैं.

आंदोलन-चक्का जाम की चेतावनी

गुस्साए व्यापारियों का कहना है कि लक्कड़ बाजार शहर के प्रमुख हेरिटेज क्षेत्रों में शामिल है. सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगने से बाजार की व्यवस्था के साथ इसकी ऐतिहासिक पहचान भी प्रभावित हो रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि तहबाजारियों को निर्धारित स्ट्रीट वेंडिंग जोन में स्थान दिया जाए और हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए. व्यापारियों ने चेताया है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है.