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टूरिस्ट सीजन के चलते शिमला में बढ़ा वाहनों का लोड, 70 हजार से ज्यादा वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक से निपटने को पुलिस ने बनाया ये प्लान

बेहतर प्रबंधन के लिए शिमला शहर को पांच अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है.

SHIMLA POLICE TRAFFIC PLAN
टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक से निपटने के लिए पुलिस ने बनाया खास प्लान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:55 PM IST

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शिमला: पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही राजधानी शिमला में वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर दबाव बढ़ गया है. हालांकि जिला शिमला पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू कर यातायात व्यवस्था को काफी हद तक सुचारू बनाए रखा है. अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक राइडर्स, इंटरसेप्टर वाहन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था के चलते स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत मिली है. पुलिस का दावा है कि भारी ट्रैफिक दबाव के बावजूद शहर में यातायात को नियंत्रित रखने के लिए लगातार निगरानी और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.

ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई पुलिस तैनाती

पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की है. इसके साथ ही ट्रैफिक राइडर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी स्थान पर जाम या अव्यवस्था की स्थिति बनने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. पुलिस के इस अभियान में ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. आने वाले दिनों में स्वयंसेवकों की संख्या और बढ़ाने की योजना बनाई गई है.

इंटरसेप्टर वाहन रख रहा हर गतिविधि पर नजर

शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन भी लगातार सक्रिय है. यह वाहन विभिन्न मार्गों पर निगरानी रखते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है. साथ ही जहां कहीं भी यातायात का दबाव बढ़ता है, वहां मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बहाल करने में सहयोग कर रहा है.

पांच सेक्टरों में बांटकर की जा रही निगरानी

बेहतर प्रबंधन के लिए शिमला शहर को पांच अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है, जो अपने क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं. इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने में मदद मिल रही है. ऊपरी शिमला की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों को शोघी से मेहली बाईपास मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है. इस रणनीति से शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम हुआ और जाम की स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद मिली. पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

सोशल मीडिया के जरिए जारी हो रहे ट्रैफिक अपडेट

जिला शिमला पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रभावी उपयोग कर रही है. विभिन्न माध्यमों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ट्रैफिक अपडेट, वैकल्पिक मार्गों और जरूरी सलाह समय-समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है. इससे लोग यात्रा की बेहतर योजना बना पा रहे हैं और अनावश्यक जाम से बच रहे हैं.

तीन दिन में 70 हजार से ज्यादा वाहनों की आवाजाही

पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन दिनों के दौरान सोलन-शिमला मार्ग पर दोनों दिशाओं में 70 हजार से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है. वहीं 25 हजार से ज्यादा बाहरी राज्यों के वाहन भी शिमला क्षेत्र में पहुंचे. यह आंकड़े पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती आवाजाही को दर्शाते हैं. प्रदेश में पंचायत चुनावों के चलते पुलिस बल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होने के बावजूद शिमला पुलिस ने ट्रैफिक प्रबंधन को प्रभावित नहीं होने दिया. अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और नागरिक सुविधा पुलिस की प्राथमिकता है तथा आने वाले दिनों में भी विशेष ट्रैफिक प्लान के तहत व्यवस्थाएं जारी रहेंगी.

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