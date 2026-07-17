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शिमला में दिखेगा एफिल टावर और ताजमहल, दुनिया के इन अजूबों के भी होंगे दीदार

झांसी पार्क में लगाया गया एफिल टावर ( ETV Bharat )

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती को चार चांद लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नगर निगम ने खास पहल की है. अब शहर के अलग-अलग कोनों में दुनिया की सात बेहद प्रसिद्ध और ऐति हासिक धरोहरों की खूबसूरत कलाकृतियां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती नजर आएंगी. शिमला शहर से एकत्रित किए गए बेकार लोहे और स्टील (वेस्ट मटेरियल) को कबाड़ में फेंकने के बजाय, नगर निगम ने महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में उसका सही इस्तेमाल करते हुए इन खूबसूरत मॉडल्स को तैयार करवाया है. नगर निगम की यह अनूठी पहल केवल कबाड़ के सही इस्तेमाल का बेहतरीन जरिया बनी है. इन सात धरोहरों को शहर के अलग-अलग चिन्हित स्थानों पर स्थापित किया जाएगा. इसी कड़ी में आज एफिल टावर के मॉडल को रानी झांसी पार्क में स्थापित किया गया. पर्यटकों और स्थानीय लोगों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए इन सभी धरोहरों के पास सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और रात के समय इन्हें बेहद खूबसूरत एवं आधुनिक लाइटों से सुसज्जित किया जाएगा. इस पूरी परियोजना का औपचारिक अनावरण अगले एक सप्ताह के भीतर सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे.