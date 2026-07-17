शिमला में दिखेगा एफिल टावर और ताजमहल, दुनिया के इन अजूबों के भी होंगे दीदार
कबाड़ से दुनिया की 7 प्रसिद्ध इमारतों की खूबसूरत प्रतिकृतियां तैयार की गई हैं. इन शिमला के अलग अलग स्थानों पर लगाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 5:18 PM IST
शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती को चार चांद लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नगर निगम ने खास पहल की है. अब शहर के अलग-अलग कोनों में दुनिया की सात बेहद प्रसिद्ध और ऐति हासिक धरोहरों की खूबसूरत कलाकृतियां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती नजर आएंगी.
शिमला शहर से एकत्रित किए गए बेकार लोहे और स्टील (वेस्ट मटेरियल) को कबाड़ में फेंकने के बजाय, नगर निगम ने महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में उसका सही इस्तेमाल करते हुए इन खूबसूरत मॉडल्स को तैयार करवाया है. नगर निगम की यह अनूठी पहल केवल कबाड़ के सही इस्तेमाल का बेहतरीन जरिया बनी है. इन सात धरोहरों को शहर के अलग-अलग चिन्हित स्थानों पर स्थापित किया जाएगा.
इसी कड़ी में आज एफिल टावर के मॉडल को रानी झांसी पार्क में स्थापित किया गया. पर्यटकों और स्थानीय लोगों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए इन सभी धरोहरों के पास सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और रात के समय इन्हें बेहद खूबसूरत एवं आधुनिक लाइटों से सुसज्जित किया जाएगा. इस पूरी परियोजना का औपचारिक अनावरण अगले एक सप्ताह के भीतर सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे.
नगर निगम की इस योजना के तहत इन विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की कलाकृतियों को शहर के प्रमुख चौकों और पार्कों में स्थापित किया जा रहा है. योजना के अनुसार:
- ढली टनल के चौक पर रोम का ऐतिहासिक 'कोलोसियम' स्थापित होगा.
- रानी झांसी पार्क में पेरिस का प्रसिद्ध 'एफिल टावर' अपनी चमक बिखेरेगा.
- गेयटी थिएटर के समीप इटली का 'लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा' पर्यटकों का ध्यान खींचेगा.
- रिज मैदान के नए परिसर में मिस्र के 'पिरामिड ऑफ गीजा' और अमेरिका की 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' के मॉडल एक साथ प्रदर्शित किए जाएंगे.
- मॉल रोड पर झांसी पार्क चौक के पास ब्राजील का 'क्राइस्ट द रिडीमर'.
- स्कैंडल प्वाइंट पर भारत की शान 'ताजमहल' की कलाकृति स्थापित की जाएगी.
नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 'दिल्ली की एक विशेष फर्म के तकनीकी सहयोग से इन प्रतिकृतियों को तैयार किया जा रहा है. ये कलाकृतियां न केवल पर्यावरण संरक्षण को लेकर री-यूज का एक बड़ा संदेश देंगी, बल्कि शिमला आने वाले सैलानियों के लिए बेहतरीन सेल्फी पॉइंट्स भी साबित होंगी. इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को समझाना है कि धरती पर कोई भी चीज पूरी तरह बेकार नहीं होती, बस उसे सही सोच और रचनात्मकता के साथ दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत है. इन सभी सातों स्थानों पर कलाकृतियों की खूबसूरती को उभारने के लिए विशेष लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है. अगले सप्ताह तक यह कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका विधिवत अनावरण कर इसे आम जनता और पर्यटकों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा.'
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