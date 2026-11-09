'कुलदीप राठौर शिमला ही नहीं, दिल्ली को भी हिलाने का रखते हैं दम', विक्रमादित्य सिंह ने तारीफों के बांधे पुल
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक कुलदीप सिंह राठौर को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मजबूत नेता बताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर की जमकर सराहना की. सोमवार को ठियोग के ग्राम पंचायत क्यारटु के नाल में आयोजित एक दिवसीय दीपावली मेले में विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी विशेष रूप से उनके साथ उपस्थित रहे.
कार्यक्रम के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कुलदीप राठौरकेवल विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नेता नहीं है, बल्कि वे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मजबूत नेतृत्व हैं. कुलदीप सिंह राठौर में इतना दम है कि वे केवल शिमला ही नहीं, बल्कि दिल्ली को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं".
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुलदीप सिंह राठौर एक मजबूत नेतृत्व हैं और यह इस क्षेत्र की खुशनसीबी है कि यहां हमेशा दमदार नेतृत्व मिलता रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कुलदीप सिंह राठौर को केवल विधायक के तौर पर न देखें, बल्कि उनकी राजनीतिक क्षमता और व्यापक नेतृत्व को भी समझें.
इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स का भी विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विद्या स्टोक्स ने लंबे समय तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया. वह कई बार विधायक और मंत्री रहीं तथा अपने राजनीतिक अनुभव और कार्यों से इस इलाके को नई राजनीतिक बुलंदियों तक लेकर गईं. उन्होंने विद्या स्टोक्स के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की.
उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह राठौर में भी पूरी क्षमता है कि वह आने वाले समय में इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए क्षेत्र की जनता को उनका मजबूती से साथ, सहयोग और समर्थन करना चाहिए.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेले हमारी प्राचीन धरोहरो को प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक दृष्टि के मद्देनजर मेलों की अहम भूमिका है, जिसको संवरना एवं संभालना हमारा दायित्व है.
उन्होंने कहा कि ठियोग क्षेत्र में समय-समय पर उनका दौरा होता रहता है और जो भी ग्रामीण अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखते हैं उनका चरणबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाता है. उन्होंने कहा कि हर पंचायत क्षेत्र का विकास समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है. ताकि लोगों को विकास योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि 118 करोड़ की राशि अभी हाल ही में सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र की लगभग 10 सड़कों को चयनित किया गया है, जिन पर 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी.
उन्होंने कहा कि केलवी से सैंज सड़क को पक्का करने पर 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है. उन्होंने सनोला से क्यारटु मुख्य सड़क को पक्का करने का आश्वासन भी दिया. उन्होंने कहा कि सेब एवं सब्जियों की ढुलायी के दौरान बागवानों को आ रही समस्याओं के मद्देनजर सैज-यश्वंत नगर रोड़ को चौड़ा व पक्का करने के लिए 230 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.
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