ETV Bharat / state

किसान की बेटी बनेगी डॉक्टर, रोज 14 घंटे पढ़ाई कर पास की NEET परीक्षा

वंशिका के पिता संजय शर्मा किसान हैं, जबकि उनकी मां कविता शर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं.

SHIMLA THEOG VANSHIKA SHARMA CLEARS NEET
शिमला जिले के ठियोग की वंशिका शर्मा ने पास की नीट की परीक्षा (VANSHIKA SHARMA FAMILY)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ठियोग: मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर शिमला जिले के ठियोग की एक किसान परिवार की बेटी ने डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर बड़ा कदम बढ़ा लिया है. भराड़ा पंचायत के बलोआ गांव की रहने वाली वंशिका शर्मा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) उत्तीर्ण कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. वंशिका की सफलता से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और लोग उसे लगातार बधाई दे रहे हैं.

बचपन से पढ़ाई में रही अव्वल

वंशिका की प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ठियोग में हुई. इसके बाद उन्होंने राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (GSSS) पोर्टमोर, शिमला से मेडिकल संकाय में पढ़ाई की. वर्ष 2024 में 12वीं की परीक्षा में उन्होंने जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया था. इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक सहित कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया.

SHIMLA THEOG VANSHIKA SHARMA CLEARS NEET
बचपन से पढ़ाई में रही अव्वल वंशिका शर्मा (VANSHIKA SHARMA FAMILY)

MBBS का सपना नहीं छोड़ा

वंशिका ने नर्सिंग AIIMS की प्रवेश परीक्षा भी पास की थी. इसके अलावा उन्होंने जेईई (JEE) परीक्षा में भी सफलता हासिल की, लेकिन उनका सपना डॉक्टर बनकर एमबीबीएस करना था. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी मेहनत के साथ NEET की तैयारी जारी रखी. उन्होंने लगातार दो वर्षों तक हर दिन करीब 14 घंटे पढ़ाई की. बीच में परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक की खबर से उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई ऊर्जा के साथ फिर तैयारी शुरू कर दी.

वंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और गुरुजनों को दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, यदि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ लगातार प्रयास किए जाएं. उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि सोशल मीडिया का सीमित और सही उपयोग करें, समय की कद्र करें और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें. वंशिका ने कहा कि कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है.

SHIMLA THEOG VANSHIKA SHARMA CLEARS NEET
वंशिका ने रोज 14 घंटे पढ़ाई कर पास की NEET परीक्षा (VANSHIKA SHARMA FAMILY)

किसान पिता और शिक्षिका मां को बेटी पर गर्व

वंशिका के पिता संजय शर्मा किसान हैं, जबकि उनकी मां कविता शर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं. संजय शर्मा ने कहा कि सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन यदि माता-पिता बच्चों का साथ दें और उन पर विश्वास रखें तो हर सपना पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि उनकी दो और बेटियां भी हैं और बड़ी बेटी की सफलता अब दोनों छोटी बहनों के लिए प्रेरणा बनेगी. वहीं, मां कविता शर्मा ने कहा कि मेहनत और परिवार के सहयोग से हर बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है.

वंशिका की इस सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है. लोगों ने युवाओं से मोबाइल के दुरुपयोग और नशे से दूर रहकर शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की, ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें.

ये भी पढ़ें: शिमला से लापता हुए नाबालिग भाई-बहन 450 KM दूर राजस्थान कैसे पहुंचे? वजह कर देगी हैरान

ये भी पढ़ें: शिमला में दिखेगा एफिल टावर और ताजमहल, दुनिया के इन अजूबों के भी होंगे दीदार

TAGGED:

VANSHIKA SHARMA SHIMLA NEET EXAM
NEET EXAM 2026 RESULT
HIMACHAL STUDENTS CLEARS NEET 2026
ठियोग वंशिका शर्मा नीट परीक्षा
THEOG VANSHIKA SHARMA CLEARS NEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.