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किसान की बेटी बनेगी डॉक्टर, रोज 14 घंटे पढ़ाई कर पास की NEET परीक्षा

शिमला जिले के ठियोग की वंशिका शर्मा ने पास की नीट की परीक्षा ( VANSHIKA SHARMA FAMILY )