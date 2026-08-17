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शिमला जिले के इन दो विधानसभा क्षेत्रों को सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात, विकास परियोजनाओं के लिए जारी की करोड़ों की राशि

प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की है.

SHIMLA DEVELOPMENT PROJECTS
सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 4:40 PM IST

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शिमला: शिमला जिले के ठियोग और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कई बड़ी विकास परियोजनाओं को गति देने का ऐलान किया है. ठियोग में जहां सड़क और बागवानी से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है, वहीं चौपाल में सड़क, पुल, पेयजल, सरकारी कार्यालय और दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इन परियोजनाओं से दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने स्वीकृत किए 1,400 करोड़ रुपये

ठियोग उत्सव के समापन समारोह में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिमला से रामपुर तक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 1,400 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा छैला-यशवंत नगर सड़क के उन्नयन के लिए करीब 239 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इस सड़क का काम चरणबद्ध तरीके से जल्द शुरू किया जाएगा.

ठियोग उत्सव के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह
ठियोग उत्सव के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह (DIPR)

मंत्री ने कहा कि ठियोग और आसपास का क्षेत्र बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है. बरसात के दौरान भूस्खलन और सड़क क्षति से बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी होती है. इसे देखते हुए सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और भविष्य की परियोजनाओं में अधिक सुरंगों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. बेहतर सड़क संपर्क से किसानों और बागवानों के साथ पर्यटन को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

चौपाल के लिए 27 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं

उधर, चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने सात अलग-अलग विकास परियोजनाओं के लिए सरकार ने कुल 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसमें संयुक्त कार्यालय भवन नेरवा के लिए 2 करोड़, चौपाल के लिए 3 करोड़ और कुपवी के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं. इससे लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा लखावटी पुल के लिए रखा गया है. इसके निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं नेरवा बाईपास के लिए 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा नेरवा में दुग्ध अभिशीतन संयंत्र के लिए 2 करोड़ और छवाला-चौपाल जलापूर्ति योजना के लिए भी 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. नेरवा बाईपास और लखावटी पुल जैसी परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में आवागमन आसान होने की उम्मीद है. वहीं छवाला-चौपाल जलापूर्ति योजना से पेयजल सुविधा को मजबूती मिलेगी. नेरवा में दुग्ध अभिशीतन संयंत्र बनने से दुग्ध क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की संभावना है.

ठियोग में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार सड़क, बागवानी और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है. वहीं चौपाल के लिए स्वीकृत राशि को क्षेत्र में लंबे समय से अपेक्षित विकास कार्यों को गति देने वाला कदम माना जा रहा है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से स्थानीय लोगों को सुविधाओं के साथ समय और धन की बचत होने की उम्मीद है.

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