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शिमला में लोगों की सेहत से खिलवाड़! मिठाई की दुकानों में मिले कॉकरोच, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस

दिवाली से पहले शिमला की मिठाई दुकानों में छापेमारी ( ETV BHARAT )

शिमला: दिवाली से पहले मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. राजधानी शिमला में शनिवार को खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मिडिल बाजार की कुछ दुकानों में गंदगी, मक्खियां और कॉकरोच मिले. कई जगह मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए पाए गए. टीम ने मौके पर कुछ मिठाइयां नष्ट करवाईं और नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए. विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय में कमियां दूर नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मिठाई दुकानों में छापेमारी, कहीं मिले कॉकरोच तो कहीं गंदगी (ETV BHARAT) निरीक्षण के दौरान टीम को कुछ दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली. कई खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए थे, जिन पर धूल और कीड़े-मकोड़े गिरने का खतरा था. कुछ दुकानों में कॉकरोच मिलने से खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर भी सवाल उठे. टीम ने मौके पर दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिए और संदिग्ध या दूषित खाद्य सामग्री को ग्राहकों को नहीं परोसने को कहा.