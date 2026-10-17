शिमला में लोगों की सेहत से खिलवाड़! मिठाई की दुकानों में मिले कॉकरोच, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने लोगों से खरीदारी के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:40 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. राजधानी शिमला में शनिवार को खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मिडिल बाजार की कुछ दुकानों में गंदगी, मक्खियां और कॉकरोच मिले. कई जगह मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए पाए गए. टीम ने मौके पर कुछ मिठाइयां नष्ट करवाईं और नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए. विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय में कमियां दूर नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान टीम को कुछ दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली. कई खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए थे, जिन पर धूल और कीड़े-मकोड़े गिरने का खतरा था. कुछ दुकानों में कॉकरोच मिलने से खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर भी सवाल उठे. टीम ने मौके पर दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिए और संदिग्ध या दूषित खाद्य सामग्री को ग्राहकों को नहीं परोसने को कहा.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस
खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने बताया, "त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है. इसके लिए निदेशालय के निर्देशों पर विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं. खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री बनाने से लेकर बेचने तक स्वच्छता और निर्धारित मानकों का पालन हो."
FSSAI के नियमों का पालन करना जरूरी
डॉ. विजया ने बताया विभाग दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नियमों के प्रति जागरूक करता रहता है. इसके लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं. इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
रंगदार मिठाइयों से सावधान रहने की अपील
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने लोगों से खरीदारी के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. डॉ. विजया ने बताया कि विभाग की नियमित सैंपलिंग के दौरान कुछ मिठाइयों और पनीर के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि मिठाइयां खरीदते समय केवल उनकी चमक-दमक और आकर्षक रंगों को देखकर फैसला न करें. बिना अनावश्यक रंग वाली मिठाइयों को प्राथमिकता दें.
मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले रंगों पर नजर
डॉ. विजया ने कहा कि कुछ खाद्य कारोबारी मिठाइयों में ऐसे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी खाद्य पदार्थों में अनुमति नहीं है. ऐसे रंग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए उपभोक्ताओं को रंगदार मिठाइयों के प्रति सतर्क रहना चाहिए. विभाग ने अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें.
मोबाइल फूड सेफ्टी वैन से हो रही जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिमला जिले में मोबाइल फूड सेफ्टी वैन भी तैनात की है. यह वैन अलग-अलग स्थानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और जांच कर रही है. डॉ. विजया ने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों के खाद्य नमूनों की जांच निःशुल्क की जाती है और उन्हें जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाई जाती है. वैन का निर्धारित टूर प्रोग्राम स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. लोग इस कार्यक्रम के अनुसार तय स्थानों पर अपने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करवा सकते हैं.
मावा और दूसरे राज्यों से आने वाली खाद्य सामग्री की जांच
त्योहारी सीजन में मावा और दूसरे राज्यों से आने वाली खाद्य सामग्री की जांच पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है. मोबाइल वैन के माध्यम से मौके पर ही त्वरित जांच करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री बाजार तक न पहुंच सके.
दिवाली तक जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
डॉ. विजया ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग विभाग की नियमित प्रक्रिया है. हालांकि, त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण इनकी जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दिवाली तक विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा. जिन दुकानों में खामियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सुधार का अवसर दिया जाएगा. यदि दुकानदार तय समय में कमियां दूर नहीं करते और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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