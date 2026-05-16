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शिमला मे प्रधान पद की महिला उम्मीदवार को बेहोश होने तक पीटा, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

पंचायत चुनाव उम्मीदवार महिला पर हमले का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

महिला उम्मीदवार पर हमला
महिला उम्मीदवार पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 12:04 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 12:55 PM IST

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शिमला: जिला के सुन्नी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच एक महिला उम्मीदवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक 48 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी प्रेम कुमार निवासी गांव टिक्कर, डाकघर दुर्गापुर, तहसील और थाना सुन्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने नालदेहरा पंचायत में प्रधान पद के लिए 7 मई को नामांकन दाखिल किया था. इसके अलावा उन्होंने 8 मई को बीडीसी पद के लिए भी नामांकन भरा था. 15 मई को बीडीसी का नामांकन वापस ले लिया.

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 'पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.'

सुषमा देवी ने पुलिस को बताया कि बीडीसी पद का नामांकन वापस लेने के बाद मैं दोपहर के समय घर पर काम कर रहे राजमिस्त्री को खाना देने आई थीं. इसके बाद करीब 2 बजकर 40 मिनट पर प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन वापस लेने पंचायत घर नालदेहरा जा रही थीं. घर से करीब 100 मीटर दूर दुर्गापुर की ओर रास्ते में बने टैंक के पास पहुंचीं, तभी झाड़ियों की तरफ से दो लोग बाहर आए. दोनों ने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था और नीले रंग के प्लास्टिक के जूते पहने थे. उन्होंने अचानक से हमला कर दिया. दोनों ने कोई गहनें या अन्य चीज लूटने की कोशिश नहीं की. बस हमले के दौरान धमकी देकर फरार हो गए.

मारपीट के बाद हो गई बेहोश

महिला के अनुसार दोनों लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और गर्दन और कंधों से पकड़कर मारपीट की. धक्का देने से वो जमीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं. करीब साढ़े तीन बजे उन्हें गांव बरोग निवासी योग राज का फोन आया, जिसके बाद उन्हें होश आया. इसके बाद उन्होंने योगराज को घटना की जानकारी दी. कुछ ही देर में योगराज मौके पर पहुंचा और उन्हें मशोबरा अस्पताल ले जाया गया.

ये भी पढ़ें: बीजेपी समर्थित जिला परिषद उम्मीदवार को हाईकोर्ट से राहत, पलटा एसडीएम का फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

Last Updated : May 16, 2026 at 12:55 PM IST

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