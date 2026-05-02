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स्कूल लेक्चरर को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा, छात्रा का किया था शारीरिक शोषण

शिमला: पुलिस की ओर से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नकेल कसने के अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. सुन्नी थाना क्षेत्र के एक बेहद संवेदनशील मामले में शिमला की विशेष अदालत ने साक्ष्यों और पुलिस की पुख्ता दलीलों के आधार पर एक शिक्षक को दोषी करार देते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.

करीब डेढ़ साल पहले सामने आए इस शर्मनाक प्रकरण में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. 6 नवंबर 2024 को तब शिमला जिले के सुन्नी थाने में एक नाबालिग के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई गई थी. मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घिनौने अपराध का आरोपी कोई और नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर में तैनात एक प्रवक्ता था. आरोपी की पहचान 46 वर्षीय लेक्चरर जेपी के रूप में हुई है, जो सुन्नी का ही रहने वाला है. घटना के वक्त वो एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत था. गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले इस मामले ने उस समय पूरे इलाके में रोष भर दिया था.

अदालत का कड़ा फैसला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप/पॉक्सो), शिमला की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध सबूतों को पर्याप्त माना. न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत गंभीर यौन अपराध का दोषी पाया. अदालत ने दोषी को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.